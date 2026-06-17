Tragico schianto in autostrada: automobilista perde la vita sulla A5

Drammatico incidente nella tarda mattinata di oggi lungo l’autostrada A5 Torino-Aosta, dove un automobilista ha perso la vita in seguito a un violento impatto.

Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo sul quale viaggiava la vittima è uscito di strada andando a collidere contro una barriera laterale nei pressi del comune di Carema, nel territorio della Città Metropolitana di Torino. L’urto si è rivelato fatale e il conducente è deceduto sul posto.

Immediato l’intervento dei soccorsi. La centrale operativa dell’emergenza sanitaria ha disposto l’invio dell’elisoccorso e di diverse squadre di supporto, ma ogni tentativo di salvare l’automobilista si è rivelato vano.

Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, il tratto autostradale compreso tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto, in direzione Torino, è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.

Gli accertamenti sono affidati agli agenti della polizia stradale, impegnati a chiarire le circostanze che hanno portato al tragico incidente.