San Carlo, Assessore Latronico: “Eccellenti riscontri clinici”

«L’importante crescita dei volumi di attività e il ruolo da protagonista scientifico che la Chirurgia Generale dell’Aor San Carlo di Potenza ha registrato al congresso nazionale dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani, rappresentano il segno tangibile di una sanità lucana che si rinnova e investe sull’alta tecnologia e sulla ricerca».

Lo afferma l’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, commentando i dati e i riscontri clinici ottenuti dall’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza.

“L’incremento di circa il 20 per cento degli interventi eseguiti nel 2025 rispetto all’anno precedente e l’esecuzione di 120 interventi oncologici maggiori, testimoniano – prosegue l’assessore – una risposta assistenziale sempre più solida e all’avanguardia grazie anche all’utilizzo della robotica che viene impiegata in circa l’80 per cento delle procedure di chirurgia oncologica garantendo ai pazienti lucani i vantaggi della chirurgia mininvasiva, con tempi di recupero più rapidi e una precisione elevata”.

«Questi risultati – spiega l’assessore Latronico – dimostrano che la combinazione tra eccellenti professionalità mediche, innovazione tecnologica e attività di ricerca scientifica è la formula vincente per innalzare la qualità dei servizi sanitari nella nostra regione.

La presentazione di ben otto contributi scientifici al congresso nazionale ACOI da parte dell’équipe guidata dal dottor Michele Di Marino conferma come il San Carlo sia non solo un centro di cura, ma anche un luogo di produzione scientifica e di applicazione dei migliori protocolli multidisciplinari».

«I riscontri clinici eccellenti, in linea e in molti casi superiori ai parametri del Programma Nazionale Esiti – conclude Latronico – confermano che stiamo lavorando nella direzione corretta, investendo sia sul potenziamento della medicina territoriale che sulle grandi tecnologie nei presidi ospedalieri”.