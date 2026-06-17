Maxi operazione antidroga: 40 misure cautelari eseguite, decine di arresti
Importante operazione delle forze dell’ordine nelle prime ore della mattinata, con l’esecuzione di 40 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti, violazione degli obblighi connessi alla detenzione domiciliare, estorsione e omissione di soccorso.
Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere per 25 persone, mentre per altre 15 sono stati concessi gli arresti domiciliari.
Tra gli indagati figurano anche alcune donne. L’operazione rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa che avrebbe consentito agli inquirenti di raccogliere elementi utili per contestare i diversi reati ipotizzati.
I dettagli dell’indagine e dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 10:30 presso la Procura della Repubblica di Trani.