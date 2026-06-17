BasiliCULT, presentazione a Potenza

Il 20 giugno 2026, alle ore 10:30, il Polo Bibliotecario di Potenza accoglie l’evento istituzionale di presentazione di BasiliCULT, progetto di valorizzazione del patrimonio culturale realizzato nell’ambito del PNRR.

L’iniziativa si inserisce nella cornice della terza edizione della Festa del Polo bibliotecario di Potenza, che ogni anno celebra la data dell’istituzione delle Biblioteca nazionale di Potenza.

L’appuntamento costituisce la prima presentazione del progetto nella sua sede istituzionale e il momento conclusivo di un percorso pubblico avviato al Salone Internazionale del Libro di Torino (18 maggio 2026) e proseguito con l’evento online internazionale rivolto alle comunità lucane nel mondo (9 giugno 2026).

Dopo l’anteprima nazionale e l’apertura internazionale, il 20 giugno BasiliCULT torna a Potenza per essere restituito alla comunità e al territorio che ne sono l’origine.

Il progetto BasiliCULT

BasiliCULT è un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale promosso dalla Biblioteca nazionale di Potenza, sviluppato con Ecomic – ecosistema digitale per la cultura e realizzato grazie al supporto dell’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library, in attuazione di quanto predisposto dalla Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione del Ministero della Cultura, nell’ambito del PNRR M1C3 – Investimento 1.1 “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale”.

Al centro del progetto c’è la rivista storica La Basilicata nel mondo (1924–1927), preziosa testimonianza dell’emigrazione lucana del primo Novecento, custodita nel patrimonio della Biblioteca, anche in formato digitale.

Attraverso l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale come strumento di mediazione culturale, i contenuti storici vengono rielaborati in nuovi formati narrativi e divulgativi — testuali, audio e visivi — capaci di renderli accessibili a pubblici diversi, con particolare attenzione alle nuove generazioni e agli utenti non italofoni.

L’evento del 20 giugno

L’incontro del 20 giugno riunisce per la prima volta in presenza le istituzioni, i partner e le comunità interessate dal progetto di BasiliCULT. In occasione dell’evento, il pubblico potrà conoscere da vicino il progetto: un’occasione per vedere come la tecnologia può entrare in dialogo con la memoria storica di un territorio.

Il programma prevede interventi istituzionali, presentazioni del progetto e dei suoi strumenti, e un momento conviviale finale.

Ad introdurre l’evento, i saluti istituzionali del dott. Luigi Catalani, Direttore della Biblioteca nazionale di Potenza, e del dott. Giuliano Romalli, Direttore della Digital Library. A seguire saranno il dott. Vito Telesca e la dott.ssa Giulia Grillo a presentare per la Biblioteca l’idea progettuale di BasiliCULT e a dialogare con il dott. Donato Verrastro, Professore associato di Storia contemporanea Unibas, la dott.ssa Mimì Coviello, Coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Lucani nel mondo – Nino Calice, e il dott. Luigi Scaglione, Presidente del Centro Studi Internazionale Lucani nel mondo.

A conclusione l’intervento di Chiara Zanola, referente comunicazione di Dot Beyond per il progetto, e la presentazione del prototipo di BasiliCULT a cura di Civita Mostre e Musei, Activa Digital, affidatario per la realizzazione tecnica di prodotti e soluzioni di fruizione avanzata per Ecomic.

Come partecipare

L’evento si configura come conferenza stampa aperta: sono invitati gli organi di informazione locali e nazionali e chiunque desideri partecipare. L’ingresso è libero.