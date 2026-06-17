Basilicata Salute, approvato accordo con Agenas

La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, presieduta dall’On. Massimiliano Fedriga.

L’intesa, stipulata ai sensi dell’articolo 15 della legge numero 241 del 1990, punta a rafforzare il supporto tecnico-operativo per l’ottimizzazione e il monitoraggio del sistema sanitario lucano.

“Questo accordo – dichiara l’assessore Latronico – rappresenta un passo importante nel percorso di ottimizzazione della nostra sanità.

Collaborare in modo strutturato con una realtà autorevole come l’Agenas fornisce competenze e strumenti avanzati per analizzare nel dettaglio le dinamiche della spesa, elaborando modelli che permettano di confrontare l’attività delle nostre aziende sanitarie con i migliori standard nazionali”.

L’intesa si inserisce nel quadro delle funzioni istituzionali di Agenas volte al supporto delle attività regionali, alla valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e al trasferimento dell’innovazione in materia sanitaria.

Tra gli obiettivi prioritari figurano la verifica dei risultati annuali conseguiti sul territorio e il controllo analitico dei costi di gestione delle risorse, delle forniture e delle prestazioni assistenziali.

“Il supporto tecnico di Agenas – precisa l’assessore – sarà utile per l’analisi dei programmi assistenziali complessi, a partire dall’integrazione tra ospedale e territorio, dalla gestione delle patologie croniche di lunga durata e dal monitoraggio dei costi di attesa.

Disporre di flussi di dati certificati e comparabili è essenziale per guidare le scelte organizzative in modo mirato e trasparente”.

“Questa collaborazione – conclude l’assessore Latronico – offre alle nostre aziende sanitarie nuove metodologie per incrementare la produttività, monitorare l’appropriatezza delle cure e garantire risposte tempestive ai bisogni assistenziali dei cittadini lucani”.