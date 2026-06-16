Supporto ai Comuni SINFI 2026

L’iniziativa, promossa da Infratel e dalla Regione Basilicata, Direzione Generale Amministrazione Digitale, in collaborazione con ANCI, consente l’accesso gratuito ai Comuni a servizi specialistici finalizzati alla raccolta, digitalizzazione, aggiornamento e organizzazione dei dati relativi alle infrastrutture presenti nel sottosuolo e nel soprasuolo, secondo gli standard del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).

Tra questi, la mappatura delle reti e delle infrastrutture di competenza comunale, la digitalizzazione di archivi e documentazione tecnica, la conversione di dati già esistenti in formati interoperabili e conformi agli standard nazionali, la georeferenziazione di informazioni territoriali e predisposizione di banche dati aggiornate e facilmente consultabili

Per i Comuni che non dispongono di dati digitali sono previste anche attività di rilievo sul campo mediante tecnologie avanzate, con successiva elaborazione e restituzione dei dati in formato digitale.

“La disponibilità di informazioni digitali aggiornate sulle reti e sulle infrastrutture – dichiara Michele Busciolano, Dirigente Generale dell’Amministrazione Digitale della Regione Basilicata rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo delle comunità locali, per la realizzazione delle opere pubbliche e per la diffusione della connettività.

L’incontro rappresenterà anche un momento operativo per l’avvio delle adesioni al programma: i referenti dei Comuni interessati potranno infatti acquisire tutte le informazioni necessarie per la sottoscrizione della convenzione prevista dall’iniziativa e per l’attivazione dei servizi messi a disposizione da Infratel Italia.

Invito pertanto tutti i sindaci e gli amministratori dei Comuni interessati a registrarsi all’incontro del 23 giugno e ad aderire a questa importante iniziativa, che si inserisce nel più ampio percorso di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione regionale”.

L’adesione al progetto consentirà alle amministrazioni di migliorare la programmazione delle opere pubbliche, semplificare le procedure autorizzative, favorire il coordinamento con i gestori delle reti, ridurre tempi e costi di intervento e disporre di informazioni aggiornate e affidabili a supporto delle decisioni strategiche.

Il tutto senza oneri a carico degli enti aderenti e con il supporto tecnico di Infratel Italia. Al termine delle attività, i Comuni disporranno di una banca dati aggiornata e digitale delle infrastrutture di propria competenza, comprese reti idriche, fognarie, impianti di illuminazione pubblica e altre reti tecnologiche, adempiendo contestualmente agli obblighi normativi di conferimento dei dati al SINFI.

I lavori della mattinata saranno aperti dai saluti di Gerardo Larocca, Presidente di ANCI Basilicata. Interverranno Michele Busciolano e di Emilia Piemontese, Dirigente dell’Ufficio per l’Amministrazione Digitale della Regione Basilicata.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati lo stato delle reti e della copertura infrastrutturale per la digitalizzazione del territorio, le opportunità di accesso ai servizi di produzione dei dati digitali del sottosuolo e del soprasuolo e i servizi digitali disponibili per i Comuni lucani.

Seguiranno gli interventi di Salvatore Panzanaro, dell’Ufficio per l’Amministrazione Digitale della Regione Basilicata, di Luigi Cudia, Direttore Operativo di Infratel Italia, e di Daniele Picchioni, Responsabile SINFI, che presenteranno nel dettaglio il progetto, le modalità di adesione e le opportunità offerte alle amministrazioni comunali. Serena Micali e Annachiara Giuliani, SINFI Team, esporranno il progetto di mappatura delle reti comunali SINFI.

I referenti dei Comuni interessati sono invitati a iscriversi compilando il modulo di registrazione: https://forms.cloud.microsoft/e/rtzKjvB9CH