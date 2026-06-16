Ospedale Madonna delle Grazie di Matera: al via i lavori di consolidamento e sistemazione delle aree esterne

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera informa che dal 15 giugno sono iniziati i lavori di consolidamento dei muri di contenimento prospicienti il Pronto Soccorso e di sistemazione delle aree esterne nei pressi dell’ingresso principale dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

L’intervento, finanziato nell’ambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, si concluderà entro il 30 ottobre.

I lavori sono finalizzati a migliorare la sicurezza, la funzionalità e il decoro delle aree interessate, garantendo una migliore fruibilità degli spazi a servizio dei cittadini e degli operatori sanitari.

L’ASM di Matera si scusa con utenti, visitatori e personale per gli eventuali disagi che potranno verificarsi durante l’esecuzione delle opere e assicura il massimo impegno affinché le attività si svolgano nel rispetto dei tempi previsti e con il minor impatto possibile sull’accesso e sull’erogazione dei servizi sanitari.

L’Azienda ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione.