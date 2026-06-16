Il borgo dei suoni edizione 2026 San Costantino Albanese 20 e 21 giugno

A San Costantino Albanese, per la terza edizione di “Suoni di minoranza”, il 20 e il 21 giugnoconcerti e dibattiti sull’uso delle lingue native nella canzone italiana, una modalità espressiva radicata nelle diverse comunità della provincia italiana ma da tempo praticata anche da numerosi artisti come segno distintivo rispetto a una eccesiva uniformità in campo musicale al punto da essersi meritata anche uno spazio proprio, riservato per l’appunto agli album “in dialetto o lingua minoritaria”, nell’assegnazione annuale delle Targhe Tenco: incontri e concerti promossi dal Club Tenco, d’intesa con Squilibri e Altipiani eventi e turismo, all’interno del più vasto progetto, “Il Borgo dei suoni”, promosso dall’amministrazione comunale con il contributo della Regione Basilicata.

Si inizia il 20 giugno, alle ore 18, con una tavola rotonda su “Lingue, dialetti e canzoni” con Maurizio Agamennone (università di Firenze), Marco Lutzu (università di Cagliari), Nicola Scaldaferri (università di Milano) e, in rappresentanza rispettivamente del Club Tenco e di Squilibri, di Steven Forti (Universitat Autònoma de Barcelona) e Domenico Ferraro (università di Roma-Tor Vergata): l’incontro sarà chiuso da Laura Mongiello, assessore all’ambiente e alla tutela del territorio della Regione Basilicata.

A seguire, alle 19,30, i Fratelli Mancuso in concerto per una rappresentazione in presa diretta della ricchezza e versatilità della lingua madre, in questo caso il siciliano, che nell’opera dei due fratelli di Sutera raggiunge vette molto apprezzate dal pubblico ma anche dalla critica: il loro ultimo lavoro, “Manzamà”, ha vinto la Targa Tenco come Miglior album in dialetto e anche il Premio Loano come disco dell’anno.

Nella stessa sera, alle 21,30, nella piazza principale del paese, spazio alla musica lucana con un doppio concerto con L’Aria i Terranova e gli Amarimai che coprono l’ampio spettro di possibilità che si danno nel richiamo alla stessa tradizione, affrontata nel primo caso raccogliendo l’eredità degli ultimi maestri dell’area del Pollino e, nel secondo caso, variamente combinata con altri suoni e influenze in un approccio meno filologico ma fortemente energico e incline ai suoni da ballo.

Il 21 giugno, alle ore 18, la riflessione si sposta sulla nascita della canzone napoletana, a partire dalla poderosa ricerca di Raffaele Di Mauro che ha dimostrato come questo repertorio, noto in tutto il mondo e antesignano della canzone d’autore, sia nato in una zona di frontiera tra colto e popolare.

A seguire, alle 19,30, Gnut e Alessandro D’Alessandro in concerto per la riproposta di questo fortunato repertorio partenopeo grazie alla superba prova da interprete offerta da uno tra i più originali cantautori italiani, da sempre uso ad esprimersi nella sua lingua nativa, assieme a uno dei più innovativi musicisti della scena italiana, non nuovo a incursioni nell’ambito della canzone d’autore.