“I Concerti senza Orchestra”: il grande repertorio per pianoforte e orchestra eseguito a due pianoforti

L’evento vedrà protagonisti tre brillanti studenti della classe di Pianoforte della Prof.ssa Elvira Grilletti, impegnati nell’esecuzione di alcune delle pagine più monumentali e amate del repertorio solistico con orchestra.

La peculiarità della mattinata risiede proprio nella formula esecutiva: la complessa tessitura orchestrale sarà interamente affidata a un secondo pianoforte, suonato per l’occasione dalla stessa Prof.ssa Grilletti, che accompagnerà e sosterrà i propri allievi in un dialogo serrato e di alto profilo interpretativo.

Il programma della sala offrirà al pubblico un viaggio la letteratura tastieristica:

Rossella Napolitano aprirà la mattinata con la compostezza e il vigore barocco di Johann Sebastian Bach, eseguendo l’“Allegro maestoso” dal celebre Concerto BWV 1056.

Giovanni Paolo Favale guiderà l’ascolto nel cuore del Romanticismo più lirico e poetico con il celeberrimo Concerto N. 1 Op. 11 per pianoforte e orchestra di Fryderyk Chopin.

Andrea Di Cecca chiuderà la locandina con le accese tinte nazionaliste e i virtuosismi tardo-romantici del monumentale Concerto in La minore Op. 16 di Edvard Grieg.

L’iniziativa rappresenta un momento cruciale del percorso formativo degli studenti del Conservatorio “E.R. Duni”, offrendo loro la preziosa opportunità di misurarsi con la dimensione del grande concerto solistico, qui declinata in una veste cameristica intima e rigorosa che esalta la sensibilità d’insieme e il magistero tecnico.

Il concerto è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.