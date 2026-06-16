“FILLER. IL NUOVO VOLTO DELLA CHIRURGIA ESTETICA”: in uscita il nuovo podcast originale de Il Sole 24 Ore – 24Ore Podcast, condotto da Silvia Martelli

Cosa c’è davvero dietro il boom della medicina estetica in Italia?

Un mercato in forte espansione con numerose zone d’ombra: regole poco chiare, controlli limitati e una domanda alimentata dai social e dai filtri digitali.

Da qui parte l’inchiesta in sei puntate di “Filler. Il nuovo volto della chirurgia estetica”, il nuovo podcast originale de Il Sole 24 ORE – 24Ore Podcast firmato da Silvia Martelli.

Dopo il successo di “Sex and the Economy”, l’inchiesta sull’industria del sesso che si è aggiudicata la Bronze Medal nella categoria Podcast Documentary ai Lovie Awards 2024, premio internazionale conferito dai membri dell’International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), considerato il riconoscimento più prestigioso in Europa per le eccellenze digitali, Silvia Martelli affronta ora un viaggio nel mondo del Beauty proseguendo il filone delle grandi inchieste audio de Il Sole 24 ORE, con l’obiettivo di andare oltre la superficie e raccontare, con uno sguardo rigoroso ma accessibile, un fenomeno che intreccia economia, cultura e trasformazioni sociali, restituendo al pubblico gli strumenti per comprendere cosa si nasconde davvero dietro il fenomeno dell’estetica contemporanea.

Nel 2026 parlare di chirurgia e medicina estetica significa infatti osservare un fenomeno che ha superato i confini della nicchia e si è trasformato in un mercato strutturato e globale, che muove miliardi di euro.

In Italia si contano oltre 1,3 milioni di trattamenti l’anno, mentre a livello internazionale si sfiorano i 38 milioni di procedure tra chirurgiche e non chirurgiche: numeri che confermano una domanda sempre più diffusa e trasversale.

A cambiare è anche la natura degli interventi: oggi la maggior parte non passa dalla sala operatoria, ma si concentra su procedure “soft” come filler, botulino e laser, diventate ormai una routine per un numero crescente di persone, mentre la chirurgia tradizionale resta sullo sfondo.

Attraverso un racconto che unisce dati, testimonianze e analisi, il podcast segue le traiettorie di questo boom, partendo dall’impatto dei social media e dei filtri digitali, che hanno profondamente modificato la percezione di sé e alimentato aspettative estetiche sempre più uniformi e difficili da raggiungere.

Dalla crescente ossessione per la giovinezza, che trasforma rughe e segni del tempo in qualcosa da prevenire e correggere, fino alla progressiva standardizzazione dei modelli di bellezza in un mercato globale che promette risultati “naturali” ma sempre più replicabili, il racconto mette in luce come l’estetica sia diventata un linguaggio comune e un indicatore sociale.

Nel corso delle sei puntate, pubblicate con cadenza settimanale, intervengono numerosi ospiti, che contribuiscono ad analizzare il fenomeno da diverse prospettive professionali e scientifiche.

L’inchiesta attraversa anche territori meno visibili ma in espansione, come quello dell’estetica intima, dove nuove pratiche e trattamenti contribuiscono a ridefinire il rapporto con il corpo e con l’idea stessa di normalità, influenzati da dinamiche culturali, mediatiche e sociali.

Parallelamente, emergono le criticità di un settore che cresce più velocemente delle regole che dovrebbero governarlo: pubblicità aggressive, formazione non sempre uniforme, controlli limitati e una comunicazione che spesso enfatizza i benefici minimizzando i rischi.

Non manca poi uno sguardo al fenomeno del turismo estetico, che porta in Italia pazienti da tutta Europa e dal Medio Oriente, e del low cost, tra pacchetti all inclusive e offerte promosse online, che spingono sempre più persone a scegliere in base al prezzo, talvolta sottovalutando le possibili conseguenze: interventi mal riusciti, complicazioni e lunghi percorsi di correzione.

Dopo l’uscita del podcast, il racconto proseguirà anche in libreria: il 25 settembre 2026 è prevista la pubblicazione per le edizioni del Sole 24 Ore del libro di Silvia Martelli dedicato allo stesso tema, che approfondisce ulteriormente l’indagine, nel solco di una strategia multicanale già varata con successo per i podcast divenuti libri “Comprami”, “Elon. Uno, nessuno, cento Musk” e “L’altro Zio Sam”.

Per l’ascolto: https://s24ore.it/andtheeconomy