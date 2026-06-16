Assessore Cicala: come rafforzare le imprese forestali lucane

«Investire nelle competenze significa investire nella qualità della gestione forestale, nella sicurezza degli operatori e nella capacità delle nostre imprese di affrontare le sfide future.

Le foreste rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata e richiedono professionalità sempre più qualificate, tecnologie moderne e aggiornamento continuo».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione, Carmine Cicala, in riferimento all’attività di aggiornamento professionale promossa dal Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, attraverso l’Ufficio Foreste, a favore delle imprese forestali iscritte all’Albo regionale.

Nei giorni scorsi, una delegazione di imprese lucane ha partecipato alle giornate formative e dimostrative dedicate alla meccanizzazione forestale sostenibile, svoltesi a San Giovanni in Fiore, in Calabria, presso la località Felicetti – Macchia di Tuono.

L’iniziativa rientra nelle attività che il Dipartimento sta portando avanti per sostenere la crescita professionale degli operatori del comparto e favorire l’adozione di modelli gestionali sempre più efficienti e sostenibili.

Durante le giornate di lavoro, le imprese hanno potuto confrontarsi con esperti del settore e osservare l’impiego delle più recenti tecnologie applicate ai cantieri forestali, approfondendo soluzioni in grado di migliorare produttività, sicurezza e qualità degli interventi selvicolturali, nel pieno rispetto dell’ambiente e dei principi della gestione forestale sostenibile.

L’esperienza ha rappresentato un’importante occasione di scambio di competenze e buone pratiche, consentendo agli operatori di conoscere strumenti innovativi e modelli organizzativi già adottati in altri contesti territoriali.

«Come Assessorato e Dipartimento – aggiunge Cicala – stiamo lavorando per accompagnare il settore forestale lucano in un percorso di crescita che metta insieme tutela del patrimonio boschivo, qualificazione professionale e innovazione.

La formazione degli operatori non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per rendere le nostre imprese più competitive e garantire una gestione moderna ed efficace delle foreste lucane».

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività regionali coerenti con il Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali e con gli indirizzi della Strategia Forestale Nazionale, confermando l’impegno del Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel sostenere il comparto attraverso investimenti nelle competenze, nell’innovazione e nella valorizzazione delle professionalità presenti sul territorio.