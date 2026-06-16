Assessore Cicala: come rafforzare le imprese forestali lucane
L'assessore regionale sottolinea come investire nelle competenze significhi investire nella qualità della gestione forestale, nella sicurezza degli operatori e nella capacità delle imprese di affrontare le sfide future. Le attività per sostenere la crescita professionale degli operatori.
«Investire nelle competenze significa investire nella qualità della gestione forestale, nella sicurezza degli operatori e nella capacità delle nostre imprese di affrontare le sfide future.
Le foreste rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata e richiedono professionalità sempre più qualificate, tecnologie moderne e aggiornamento continuo».
Lo dichiara l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione, Carmine Cicala, in riferimento all’attività di aggiornamento professionale promossa dal Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, attraverso l’Ufficio Foreste, a favore delle imprese forestali iscritte all’Albo regionale.
Nei giorni scorsi, una delegazione di imprese lucane ha partecipato alle giornate formative e dimostrative dedicate alla meccanizzazione forestale sostenibile, svoltesi a San Giovanni in Fiore, in Calabria, presso la località Felicetti – Macchia di Tuono.
L’iniziativa rientra nelle attività che il Dipartimento sta portando avanti per sostenere la crescita professionale degli operatori del comparto e favorire l’adozione di modelli gestionali sempre più efficienti e sostenibili.
Durante le giornate di lavoro, le imprese hanno potuto confrontarsi con esperti del settore e osservare l’impiego delle più recenti tecnologie applicate ai cantieri forestali, approfondendo soluzioni in grado di migliorare produttività, sicurezza e qualità degli interventi selvicolturali, nel pieno rispetto dell’ambiente e dei principi della gestione forestale sostenibile.
L’esperienza ha rappresentato un’importante occasione di scambio di competenze e buone pratiche, consentendo agli operatori di conoscere strumenti innovativi e modelli organizzativi già adottati in altri contesti territoriali.
«Come Assessorato e Dipartimento – aggiunge Cicala – stiamo lavorando per accompagnare il settore forestale lucano in un percorso di crescita che metta insieme tutela del patrimonio boschivo, qualificazione professionale e innovazione.
La formazione degli operatori non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per rendere le nostre imprese più competitive e garantire una gestione moderna ed efficace delle foreste lucane».
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività regionali coerenti con il Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali e con gli indirizzi della Strategia Forestale Nazionale, confermando l’impegno del Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel sostenere il comparto attraverso investimenti nelle competenze, nell’innovazione e nella valorizzazione delle professionalità presenti sul territorio.