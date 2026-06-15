“Tim Battiti Live” accende l’estate: grandi ospiti e nuova squadra alla conduzione per l’edizione 2026

L’estate musicale italiana è pronta a ripartire con uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico televisivo.

Da giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5, torna “Tim Battiti Live”, il festival che ogni anno porta sul palco alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana e internazionale.

Alla guida della nuova edizione ci sarà ancora Ilary Blasi, che sarà affiancata da due volti molto conosciuti dal pubblico: Fabio Rovazzi, per la prima volta nel ruolo di co-conduttore della manifestazione, e Daniele Battaglia.

Le registrazioni delle puntate si svolgeranno in Puglia, nella splendida cornice di Piazza Quercia a Trani, affacciata sul mare. L’evento animerà la città da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, trasformando il lungomare in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica e allo spettacolo.

Ricchissimo il cast annunciato per questa edizione, che vedrà alternarsi sul palco alcuni tra gli artisti più popolari del panorama musicale. Tra i protagonisti figurano Achille Lauro, Annalisa, Arisa, Baby K, Benji & Fede, Serena Brancale, Carl Brave, Clara, Clementino, Ditonellapiaga, Dolcenera, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Irama, J-Ax, Le Vibrazioni, Levante, Malika Ayane, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi, Mara Sattei, Mr. Rain, Nayt, Noemi, Orietta Berti, Paola Iezzi, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Anna Tatangelo, Sarah Toscano, The Kolors e Tommaso Paradiso.

A completare il cartellone saranno anche Alessio Bernabei, Aiello, Cioffi, Delia, Eddie Brock, Federica Abbate, FDV, Grelmos, Kamrad, LDA, Aka7even, Ludwig, Merk & Kremont, Mew, Nicolò Filippucci, Samurai Jay, Sayf e Welo.

Spazio inoltre ai giovani talenti emersi dal talent show “Amici”, con la partecipazione di Lorenzo Salvetti, Elena D’Elia e Angie, direttamente dalla finale del programma.

Con una line-up che unisce grandi nomi della musica italiana, nuove promesse e artisti amatissimi dal pubblico, “Tim Battiti Live” si conferma uno degli eventi simbolo dell’estate televisiva, pronto a regalare spettacolo, emozioni e tanta musica sotto le stelle.