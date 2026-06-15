Sale a due il bilancio della tragedia sull’Aspio: muore in ospedale il 20enne ferito nello schianto

Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto all’alba di ieri lungo la strada dell’Aspio, arteria che collega la zona della Baraccola a Osimo, in provincia di Ancona.

Dopo ore di lotta tra la vita e la morte, è deceduto all’ospedale regionale di Torrette Pietro Borsini, 20 anni, uno dei giovani coinvolti nel violento impatto.

La tragedia aveva già causato la morte di Davide Paglialunga, 21 anni, che si trovava alla guida di una Opel sulla quale viaggiavano altri tre ragazzi, tra cui lo stesso Borsini. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la vettura si è scontrata con una Fiat Punto condotta da un uomo che è rimasto ferito.

Con il decesso del ventenne, il numero delle vittime dell’incidente sale dunque a due. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente drammatica sulle strade marchigiane.

Nelle stesse ore, intorno alle 5.45, un altro grave incidente si è verificato nel Maceratese, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre quattro. Tra queste, una versa in condizioni giudicate molto serie.

La lunga scia di sangue è proseguita anche in serata. Intorno alle 22, sulla strada Cameranense, nella zona di Passo Varano ad Ancona, un motociclista di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo una collisione con un’autovettura.

Il giovane è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, dove è stato ricoverato per le lesioni riportate.

Una sequenza di incidenti che ha segnato profondamente la giornata nelle Marche, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sulla necessità di intensificare le attività di prevenzione lungo le principali arterie della regione.