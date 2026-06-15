Parigi, il Pont Neuf si trasforma in una gigantesca grotta: inaugurata la nuova opera monumentale di JR

Dopo un rinvio di alcuni giorni causato dalle avverse condizioni meteorologiche, è stata finalmente aperta al pubblico “La Caverne du Pont Neuf”, la nuova installazione artistica firmata dall’artista francese JR che trasforma uno dei simboli più celebri di Parigi in un’imponente scenografia ispirata al mondo sotterraneo delle grotte.

L’opera, inizialmente prevista per il 6 giugno, ha subito uno slittamento a causa dei danni provocati dal maltempo e dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la capitale francese nei primi giorni del mese. Una volta completati gli interventi necessari, il progetto ha potuto accogliere i primi visitatori.

L’intervento artistico interessa integralmente il Pont Neuf, il ponte più antico della città, e arriva a quarant’anni di distanza da una delle installazioni più celebri della storia dell’arte contemporanea: il rivestimento dello stesso ponte realizzato nel 1985 da Christo e Jeanne-Claude.

In questa nuova reinterpretazione, JR immagina il monumento come l’ingresso di una vasta caverna naturale, ricreando l’effetto di una parete rocciosa attraverso una spettacolare struttura visiva di grandi dimensioni.

L’installazione si sviluppa per circa 120 metri di lunghezza e 20 metri di larghezza, con altezze variabili che raggiungono fino a 18 metri. Il risultato è un sorprendente effetto immersivo che modifica completamente la percezione dello storico attraversamento della Senna.

L’artista parigino, nato nel 1983 e noto a livello internazionale per i suoi interventi urbani di grande scala, ha spiegato di essere da tempo affascinato dal tema della caverna, considerata un simbolo universale legato alle origini dell’umanità. Secondo JR, questi luoghi evocano allo stesso tempo mistero, timore e attrazione, rappresentando uno spazio ancestrale capace di unire culture e continenti diversi.

Alla realizzazione del progetto ha contribuito anche Vladimir Yavachev, storico collaboratore di Christo e Jeanne-Claude e figura centrale nell’organizzazione delle loro celebri opere ambientali. La sua partecipazione ha favorito un ideale passaggio di testimone tra due generazioni di artisti impegnati nella trasformazione temporanea degli spazi pubblici.

JR è conosciuto nel panorama internazionale per le sue installazioni monumentali basate su illusioni ottiche e interventi di forte impatto visivo. Tra i suoi lavori più noti in Italia figurano i progetti realizzati a Palazzo Strozzi a Firenze e a Palazzo Farnese a Roma.

“La Caverne du Pont Neuf” resterà visibile fino al 28 giugno, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di vivere un’esperienza artistica unica nel cuore della capitale francese e di riscoprire uno dei suoi monumenti più iconici attraverso una nuova e sorprendente prospettiva.