Medimex 2026, Taranto capitale della musica: cinque giorni di concerti, incontri e grandi ospiti internazionali

Taranto si prepara ad accogliere una nuova edizione del Medimex, l’International Festival & Music Conference promosso dalla Regione Puglia e da Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds.

Il programma dell’edizione 2026 è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione delle principali istituzioni regionali e degli organizzatori dell’evento.

All’incontro sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace, il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio, l’attore e regista Michele Riondino e il coordinatore artistico di Puglia Sounds e Medimex Cesare Veronico.

Dal 17 al 21 giugno la città ionica ospiterà un fitto calendario di appuntamenti con oltre sessanta eventi tra concerti, conferenze, mostre, showcase e iniziative dedicate agli operatori del settore musicale.

Un programma pensato per valorizzare il dialogo tra musica, cultura e innovazione, confermando il ruolo di Taranto come punto di riferimento nel panorama degli eventi musicali internazionali.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano i grandi concerti in programma alla Rotonda del Lungomare. Il 20 giugno saliranno sul palco i Pet Shop Boys con il tour “Dreamworld – The Greatest Hits Live”, unica tappa prevista nel Centro-Sud Italia, preceduti dall’esibizione degli Agents of Time.

Il giorno successivo, il festival celebrerà i cinquant’anni del punk con una serata speciale che vedrà protagonista la NYC Redux Band, impegnata in un omaggio ai Ramones. A seguire si esibiranno anche gli Slowdive e i Suede.

Numerose le iniziative collaterali che arricchiranno il cartellone della manifestazione. Torna “Le Strade del Mediterraneo”, il progetto artistico curato da Antonio Diodato negli spazi del Castello Aragonese, mentre Spazioporto ospiterà il dj set di Dj Reborn. Grande attenzione sarà dedicata anche ai giovani artisti attraverso una serie di showcase riservati ai talenti emergenti pugliesi e nazionali.

Debutterà inoltre il Medimex Hip Hop Lab, nuovo spazio di approfondimento dedicato alla cultura urban, con masterclass e incontri affidati a protagonisti del settore come Shablo, Murubutu, Davide Shorty e Gep Caserta.

Tra gli eventi culturali spicca la mostra fotografica “Roberta Bayley: The Ramones, CBGB’s and New York City”, allestita presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, insieme al video mapping “Hey! Ho! Let’s Go!” che illuminerà la facciata del Castello Aragonese con immagini e contenuti dedicati alla storia del punk.

Il programma prevede inoltre panel, workshop e momenti di networking rivolti ai professionisti dell’industria musicale, oltre ai tradizionali “Racconti”, in scena al Teatro Fusco, dedicati a figure iconiche della musica mondiale come Franco Battiato, Miles Davis, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Bruce Springsteen. Completeranno il calendario gli incontri letterari di Medimex Book Stories, pensati per approfondire il legame tra musica, narrazione e cultura contemporanea.

Con un’offerta sempre più ricca e internazionale, il Medimex si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti del Mezzogiorno, capace di richiamare artisti, professionisti e appassionati da tutta Italia e dall’estero.