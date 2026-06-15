Lfc: Devozioni conclude con successo il tour lucano

Si è concluso con una significativa partecipazione di pubblico il tour lucano di Devozioni, il documentario diretto da Gianfranco Pannone vincitore dell’Avviso Pubblico “Lucana Doc” bandito dalla Lucana Film Commission.

Le quattro proiezioni speciali, ospitate nelle sale cinematografiche di Francavilla in Sinni, Melfi, Matera e Accettura dal 10 al 13 giugno 2026, hanno coinvolto complessivamente circa 300 spettatori, un risultato significativo per un’opera documentaria che ha saputo coinvolgere il pubblico attraverso una riflessione intensa e autentica sull’identità culturale, la spiritualità e la memoria dei territori lucani.

“Il risultato di questo tour rappresenta molto più della semplice promozione di un film – dichiara Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission – Attraverso il format Meet us at cinema, realizzato grazie al sostegno speciale della Regione Basilicata, stiamo rafforzando il ruolo delle sale cinematografiche come luoghi di incontro e degli esercenti come partner culturali e presidi fondamentali per la crescita delle comunità.

Allo stesso tempo, favoriamo la circolazione delle opere sostenute dalla Lucana Film Commission, affinché il patrimonio audiovisivo prodotto possa incontrare il pubblico e generare nuove occasioni di confronto culturale. È così che la sala cinematografica torna a essere un luogo di comunità, partecipazione e crescita collettiva”.

Ad accompagnare il film nelle diverse tappe sono stati il regista Gianfranco Pannone, il produttore Sandro Bartolozzi, la produttrice esecutiva Barbara Meleleo, la cantante Caterina Pontrandolfo, la poetessa e protagonista Cristina di Lagopesole, il compositore Rocco De Rosa, l’antropologo Giuseppe Melillo e alcuni dei testimoni presenti nel documentario, tra cui Sergei Schmalz, Daniele Bracuto e Angelo Bozza Bracuto. Gli incontri che hanno seguito le proiezioni si sono trasformati in momenti di confronto autentico e partecipato, confermando la capacità del cinema documentario di stimolare il dialogo tra autori, protagonisti e comunità locali.

L’iniziativa si inserisce nel format Meet us at cinema, ideato dalla Lucana Film Commission per valorizzare le sale cinematografiche della Basilicata e favorire la circolazione delle opere sostenute dalla Fondazione nei territori in cui nascono.

Vincitore del bando Lucana Doc e realizzato con il sostegno del Fondo Etico BCC Basilicata, del Comune di Laurenzana e del PO Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra, Devozioni rappresenta un importante racconto del patrimonio immateriale lucano, delle sue comunità e della sua identità culturale.

Scritto e diretto da Gianfranco Pannone su un concept originale di Andrea Di Consoli, il documentario è prodotto da Sandro Bartolozzi per Clipper Media in collaborazione con Rai Cinema. Attraverso uno sguardo poetico e profondamente umano, il film esplora la persistenza del sacro nella Lucania appenninica, intrecciando storie di fede, tradizioni popolari, spiritualità e appartenenza.

Il format Meet us at Cinema prosegue a giugno con due nuovi appuntamenti: il docufilm Stargate. Terremoto ’80 di Andrea Manicone, in programma il 17 giugno al Cineteatro Due Torri di Potenza, il 18 giugno al Cinema Iris di Lagonegro e il 19 giugno al Cinema Il Piccolo di Matera. Seguirà Callisto di Gabriele Margiotta, previsto il 24 giugno al Multisala Ranieri di Tito e il 25 giugno al Cineteatro J. Obadiah di Oppido Lucano.