Centro per l’Impiego di Senise, Sassone (FI): “DURC non regolare, stiamo perdendo il finanziamento PNRR”

L’Arlab (Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata) già da tempo non ha potuto erogare al Comune di Senise la quota di anticipazione di 180.000,00 euro, a fronte dei complessivi 510.000,00 euro a valere su risorse PNRR, diretti a finanziare interventi di ristrutturazione dell’immobile comunale ubicato in via Kennedy, sede del Centro per l’Impiego, nonché interventi di riqualificazione degli spazi esterni, in quanto la verifica disposta presso INPS e INAIL ha avuto esito negativo, non consentendo di acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Amministrazione Comunale, presupposto essenziale per l’accesso al contributo.

L’Agenzia Regionale nel 2025 ha sottoscritto con il Comune di Senise una convenzione per l’attuazione del progetto esecutivo approvato ad ottobre 2025.

La ditta appaltatrice incaricata dal Comune di Senise ha avviato i lavori di ristrutturazione il 19 marzo 2026; ciò nonostante, ARLAB continua a non poter erogare l’anticipo richiesto in quanto il DURC del Comune permane nello stato di irregolarità.

Aggiunge Sassone: “circa 10 giorni fa mi sono recato presso l’Ufficio finanziario del Comune per chiedere se ci fossero state azioni risolutive messe in campo, finalizzate alla regolarizzazione del nostro DURC con la relativa estinzione dell’eventuale debito presso INPS che risulterebbe pari a circa 18.000,00 euro.

Ho interloquito anche con il Sindaco, ma ad oggi pare che nulla sia cambiato. Stamattina ho presentato formale interrogazione a risposta scritta.”

Il protrarsi della situazione, comporta il rischio concreto, purtroppo ormai certo, della revoca del finanziamento a valere sul PNRR, che da cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026.

La perdita di un altro finanziamento, sarebbe l’ennesima sconfitta per la nostra Comunità nonché una perdita reale per l’economia locale, che Senise e l’Area non possono permettersi.