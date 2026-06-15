Carmen Consoli a Monticchio per il Vulcanica Live Festival

Carmen Consoli sarà la protagonista del concerto acustico al tramonto in programma venerdì 7 agosto 2026 alle ore 18.00 al Parco Naturale Europa, nello scenario dei Laghi di Monticchio.

L’evento rappresenta l’unica data in Basilicata del nuovo tour della cantautrice siciliana, costruito su poche e selezionate tappe attraverso l’Italia, ognuna ispirata a un tema legato al luogo che la ospita.

Per la tappa di Monticchio il titolo scelto è “I colori dell’acqua”, richiamo al contesto naturale dei laghi vulcanici del Vulture. Il tema sarà introdotto da un monologo a cura di Mariangela Caporale, mentre l’apertura sarà affidata alla cantautrice Erica Mou.

Il concerto è il principale appuntamento della XXVII edizione del Vulcanica Live Festival, manifestazione organizzata dal 1999 dall’Associazione Vulcanica, che si svolgerà il 6 e 7 agosto ai Laghi di Monticchio.

«Ci sono voci capaci di dialogare con lo spirito dei luoghi, e quella di Carmen Consoli è senza dubbio una di queste», sottolinea Vincenzo Paolino, direttore artistico del festival e fondatore di Vulcanica.

«Il 7 agosto, ai Laghi di Monticchio, la musica non sarà semplicemente ospitata dalla natura, ma si fonderà con essa.

Con la XXVII edizione di Vulcanica abbiamo voluto ricercare una bellezza autentica e profonda. Il concerto della Consoli, insieme alla grazia di Erica Mou e alle parole di Mariangela Caporale, sarà un’esperienza intima e potente al tempo stesso, un ricordo che rimarrà impresso nel tempo per chiunque deciderà di condividere con noi questa serata speciale.»

La carriera di Carmen Consoli è costellata di primati: è stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley, si è esibita come headliner a Central Park, ha fondato una sua etichetta, la Narciso, si è ispirata a Verga e alla mitologia, ha portato nelle sue canzoni anche l’arabo e il francese, è stata la prima donna nella lunga storia del Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con “Elettra” (2010), per poi ricevere nuovamente il prestigioso riconoscimento nel 2023 con l’album “Volevo fare la rockstar”; è stata anche la prima donna investita del ruolo di Maestro Concertatore per il Concertone della Notte della Taranta, è stata nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef e Ambasciatrice del Telefono Rosa; è l’unica artista ad aver vinto due volte il Premio Amnesty International Italia con “Mio zio” (2010) e “L’uomo nero” (2022).

Ma soprattutto Carmen è una «magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale […] una voce piena di dolore, compassione e forza» (Jon Pareles, New York Times).

La sua discografia è stata celebrata da critica e pubblico, così come tutta la sua ricca attività live, che tra teatri, arene e palasport l’ha vista trionfare con formazioni sempre diverse e con vesti musicali sempre nuove, tra acustica ed elettronica, tra sperimentazione e richiami costanti alla Sicilia.

Ad aprire il live di Carmen Consoli sarà Erica Mou – nome d’arte di Erica Musci – cantautrice pugliese classe 1990. Artista poliedrica ed elegante, ha pubblicato sei album, con una scrittura originale che coniuga la grande tradizione cantautoriale italiana con le sonorità pop-folk del Nord Europa.

Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2012, dove ha vinto il premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio TV, ha collaborato con produttori di fama internazionale come Valgeir Sigurðsson (Bjork) e Davide Rossi (Coldplay, Goldfrapp, Verve).

Nel 2014 è stata candidata ai David di Donatello per la Miglior Canzone Originale con “Dove cadono i fulmini”, colonna sonora del film “Una Piccola Impresa Meridionale” di Rocco Papaleo. Nel 2020 ha visto la luce il suo primo romanzo “Nel mare c’è la sete”, edito da Fandango Libri e premiato dalla Giuria popolare dei Lettori al Premio Letterario Lugnano 2020.

Nella stagione 2022/2023 ha intrapreso un tour teatrale dal titolo “Un’ultima cosa” insieme a Concita De Gregorio. Il 13 settembre 2024 pubblica con Fandango Libri il suo secondo romanzo, “Una cosa per la quale mi odierai”, un’opera intimamente legata alle nuove canzoni, ponte tra il suo universo musicale e quello letterario.

“Cerchi” è il suo ultimo album di inediti, pubblicato il 15 novembre 2024, anticipato dai singoli e video “La festa del santo” e “Madre”, e accompagnato dall’uscita del video di “Mani d’ortica”, focus track del disco.

I biglietti del concerto “I colori dell’acqua” di Carmen Consoli sono disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/carmen-consoli/carmen-consoli-i-colori-dellacqua-4177144/