Auto si ribalta in un fossato nel Grossetano: muore un 34enne, ferita una bambina di 6 anni

Tragico incidente stradale nelle prime ore della mattina lungo la Strada Provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto.

Un uomo di 34 anni ha perso la vita, mentre una bambina di 6 anni è rimasta ferita dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è uscita di carreggiata, terminando la corsa ribaltata in un fossato.

L’emergenza è stata segnalata alle 5.53, quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto la richiesta di intervento per un grave sinistro.

Sul posto sono giunti rapidamente i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare: il medico intervenuto ha potuto soltanto accertarne il decesso.

La piccola passeggera è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco e affidata alle cure del personale sanitario. Dopo le prime valutazioni, la bambina è stata trasferita in codice giallo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze mediante l’elisoccorso Pegaso.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della Compagnia di Grosseto, incaricati di effettuare i rilievi utili a chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del veicolo e gli accertamenti delle forze dell’ordine, la Strada Provinciale della Trappola è rimasta temporaneamente chiusa alla circolazione per diverse ore della mattinata.