GENERAZIONI” – IL FESTIVAL DELLA CONSAPEVOLEZZA, DELL’EMPOWERMENT E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Calciano, 13 giugno 2026 – Prende il via il Festival “GenerAzioni”, la manifestazione promossa dalla Rete EmpowerHer nell’ambito del progetto “Rispetto e Consapevolezza: Rete territoriale per l’empowerment femminile”, finanziato dalla Regione Basilicata con il Fondo per il Terzo Settore (art. 72 D.lgs. 117/2017) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Quattro appuntamenti, dal 14 al 22 giugno 2026, attraverseranno l’Ambito Territoriale Bradanica Medio Basento per raccontare buone pratiche, esperienze di autoimpiego, percorsi di cura e modelli di rete territoriale, con un focus sulle pari opportunità e sull’empowerment femminile.

IL PROGRAMMA

🗳️ 14 GIUGNO – FERRANDINA | Chiostro di San Domenico, ore 17:30

“LE 21 MADRI COSTITUENTI: Una best practice di empowerment femminile”

La giornata inaugurale del Festival è dedicata alle ventuno donne che contribuirono alla scrittura della Costituzione italiana, raccontate attraverso una delle esperienze più significative del progetto: il percorso educativo che ha visto studentesse e studenti in età scolare protagonisti di un originale lavoro di riscoperta storica e civica.

Programma:

Presentazione delle 21 Madri Costituenti a cura dei giovani partecipanti al progetto

Chiusura del “Salottino letterario Junior: Una primavera in compagnia delle Madri Costituenti”

Cerimonia di “Laurea per costituzionalisti in età scolare”

Esecuzione dell’Inno Nazionale e consegna dei cappellini

Relatrici e relatori:

Rosa Pellegrino (Direttivo Associazione Donna 2000): “Le 21 Madri Costituenti raccontate con le parole dell’infanzia”

(Direttivo Associazione Donna 2000): “Le 21 Madri Costituenti raccontate con le parole dell’infanzia” Saverio Omar Ciccimarra (Docente e saggista): “Dalla Monarchia alla Repubblica: l’ingresso delle donne nella politica italiana”

(Docente e saggista): “Dalla Monarchia alla Repubblica: l’ingresso delle donne nella politica italiana” Eliana Di Caro (Giornalista de Il Sole 24 Ore – Domenica e scrittrice): “Le Madri Costituenti e la loro azione per la democrazia”

(Giornalista de Il Sole 24 Ore – Domenica e scrittrice): “Le Madri Costituenti e la loro azione per la democrazia” Ivana Pipponzi (Consigliera Regionale di Parità): “La conquista delle donne. Dalla Costituzione ai giorni nostri”

(Consigliera Regionale di Parità): “La conquista delle donne. Dalla Costituzione ai giorni nostri” Antonella Labianca (Avvocata, Consulente Sportello EmpowerHer): “L’esperienza pionieristica delle Madri Costituenti”

(Avvocata, Consulente Sportello EmpowerHer): “L’esperienza pionieristica delle Madri Costituenti” Vittoria Rotunno (Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità Basilicata): “L’impegno delle donne in politica con lo sguardo rivolto al passato per costruire un presente e un futuro più equo ed inclusivo”

(Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità Basilicata): “L’impegno delle donne in politica con lo sguardo rivolto al passato per costruire un presente e un futuro più equo ed inclusivo” Maria Bamundo (Avvocata e Responsabile progetto di rete EmpowerHer)

Saluti istituzionali:

Carmine Lisanti , Sindaco di Ferrandina

, Sindaco di Ferrandina Maria Carlucci, Presidente ODV Donna 2000 & Amici di Ferrandina

🌱 19 GIUGNO – OLIVETO LUCANO | Sede Pro Loco

“ORTO DI COMUNITÀ: Una buona pratica per l’autoimpiego”

Secondo appuntamento del Festival dedicato all’esperienza dell’orto sociale come strumento concreto di autoimpiego, inclusione lavorativa e valorizzazione dell’agricoltura femminile nelle aree interne. L’evento si concluderà con l’inaugurazione dell’Orto Sociale in Via Mattiace, nuova infrastruttura comunitaria del territorio.

Saluti istituzionali:

Nicola Terranova , Sindaco di Oliveto Lucano

, Sindaco di Oliveto Lucano Saveria Catena , Presidente Pro Loco OLEA

, Presidente Pro Loco OLEA Michela Rivecca, Presidente APS Il Girasole di Pomarico

Interventi:

Azienda Agricola Garofalo Luigiantonio (Calciano): “La creazione e la cura dell’orto di comunità”

(Calciano): “La creazione e la cura dell’orto di comunità” Maria Rivecca (APS Il Girasole): “Le erbe officinali nell’orto di comunità”

(APS Il Girasole): “Le erbe officinali nell’orto di comunità” Maria Antonietta Ruocco : Presentazione delle ricerche delle scuole primarie sulle erbe officinali

: Presentazione delle ricerche delle scuole primarie sulle erbe officinali Maria Giulia Musacchio: “Come trasformare un orto di comunità in un’esperienza di lavoro condivisa”

Testimonianze dei volontari e delle volontarie:Garofalo Leonardo, Spinelli Domenico, Moles Mauro, Calamiello Anna, Auletta Carmela

Conclusioni:

Maria Bamundo, Avvocata, Responsabile del progetto di rete EmpowerHer

🐕 20 GIUGNO – CALCIANO | Dalla Chiesa San Giovanni Battista alla Sala Consiliare

“LA PET THERAPY: La cura invisibile che restituisce dignità alle persone”

La terza giornata del Festival affronta il tema degli Interventi Assistiti con gli Animali come pratica di cura, inclusione e restituzione di dignità alle persone in condizione di fragilità. L’evento si aprirà con un corteo simbolico con partenza dalla Chiesa San Giovanni Battista e arrivo alla Sala Consiliare del Comune.

Ore 9:00 – Corteo “NOI SIAMO PERSONE, NON SIAMO LA MALATTIA”

Con la partecipazione di: Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia, Viveredonna ODV, Rete EmpowerHer

Ore 10:00 – Convegno presso la Sala Consiliare

Saluti istituzionali:

Giuseppe Arturo De Filippo , Sindaco di Calciano

, Sindaco di Calciano Maria Bamundo , Responsabile esecutiva del progetto di rete EmpowerHer

, Responsabile esecutiva del progetto di rete EmpowerHer Maria Merlino, Vice Presidente Comitato Regionale Basilicata Komen Italia

Interventi degli esperti:

Francesco Paolo Loperfido (Vice Presidente Ordine Medici Veterinari Provincia di Matera): “Evoluzione della figura del veterinario nelle nuove realtà”

(Vice Presidente Ordine Medici Veterinari Provincia di Matera): “Evoluzione della figura del veterinario nelle nuove realtà” Paola Serio (Dirigente Veterinario ASM Matera, Veterinaria esperta in IAA): “Interventi Assistiti con gli Animali”

(Dirigente Veterinario ASM Matera, Veterinaria esperta in IAA): “Interventi Assistiti con gli Animali” Lucia Pangaro (Coordinatrice Commissione Regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali): “La relazione che cura: coterapeuti in punta di zampa”

(Coordinatrice Commissione Regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali): “La relazione che cura: coterapeuti in punta di zampa” Angela Molinari (Psicologa e Psicoterapeuta): “Oltre la cura: la relazione con l’animale come diritto all’inclusione e all’autodeterminazione”

(Psicologa e Psicoterapeuta): “Oltre la cura: la relazione con l’animale come diritto all’inclusione e all’autodeterminazione” Maria Raffaella Catena: “Curare la persona, non la malattia”

Modera: Luisa Lacava, Medico

🤝 22 GIUGNO – CALCIANO | Sala Consiliare, ore 17:00

“LA RETE EMPOWERHER GUARDA AL FUTURO: La buona pratica diventa un modello stabile per i territori”

Evento conclusivo del Festival dedicato alla presentazione pubblica dei risultati del progetto “Rispetto e Consapevolezza” e alla prospettiva di consolidamento della Rete EmpowerHer come presidio permanente per le pari opportunità nell’Ambito Bradanica Medio Basento.

Saluti istituzionali:

Giuseppe Arturo De Filippo , Sindaco di Calciano

, Sindaco di Calciano Nicola Morea, Consigliere della Regione Basilicata

Interventi:

Antonio Corona (Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona): “Le politiche regionali sulle pari opportunità”

Il progetto raccontato dai protagonisti della Rete EmpowerHer:

Antonella Bamundo (ODV Santa Maria della Rocca): “I risultati della ricerca e l’impatto della formazione erogata”

(ODV Santa Maria della Rocca): “I risultati della ricerca e l’impatto della formazione erogata” Michela Rivecca (APS Il Girasole di Pomarico): “Il benessere che cura”

(APS Il Girasole di Pomarico): “Il benessere che cura” Enrico Grassano (ODV La Confraternita di Misericordia di Grassano): “Il taxi sociale”

(ODV La Confraternita di Misericordia di Grassano): “Il taxi sociale” Maria Carlucci (ODV Donna 2000 & Amici di Ferrandina): “I laboratori”

(ODV Donna 2000 & Amici di Ferrandina): “I laboratori” Saveria Catena (APS Pro Loco OLEA di Oliveto Lucano): “L’esperienza dell’orto di comunità come autoimpiego”

Lo Sportello sulle Pari Opportunità raccontato da:

Angela Molinari, Psicologa e Psicoterapeuta

Margherita Abbiuso Centola, Avvocata

Antonella Labianca, Avvocata

Donatella Claps, Amministratrice Unica Easy School

Ilaria Benevento, Titolare Apistica del Basento

Maria Bamundo, Avvocata e Volontaria, Responsabile esecutiva della Rete EmpowerHer

La Rete sostiene:

Gianleo Iosca , Direttore CSV Basilicata

, Direttore CSV Basilicata Rossella Baldassarre , Sindaca di San Chirico Nuovo

, Sindaca di San Chirico Nuovo Carmine Lisanti , Sindaco di Ferrandina

, Sindaco di Ferrandina Antonietta Zaccaro , Sindaca di Salandra

, Sindaca di Salandra Antonella Bilotta , Sindaca di Garaguso

, Sindaca di Garaguso Nicola Terranova , Sindaco di Oliveto Lucano

, Sindaco di Oliveto Lucano Antonio Vitella , Consigliere Comunale di Pomarico

, Consigliere Comunale di Pomarico Vittoria Rotunno, Presidente Commissione Pari Opportunità Regione Basilicata

Conclusioni:

Cosimo Latronico, Assessore Regionale con delega alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR

📍 INFORMAZIONI UTILI

Dove:

14 giugno : Chiostro di San Domenico, Ferrandina (MT)

: Chiostro di San Domenico, Ferrandina (MT) 19 giugno : Sede Pro loco Olea e Via Mattiace, Oliveto Lucano (MT)

: Sede Pro loco Olea e Via Mattiace, Oliveto Lucano (MT) 20 giugno : Chiesa San Giovanni Battista e Sala Consiliare, Calciano (MT)

: Chiesa San Giovanni Battista e Sala Consiliare, Calciano (MT) 22 giugno: Sala Consiliare, Calciano (MT)

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

👥 LA RETE EMPOWERHER

Il Festival è promosso dalla Rete EmpowerHer, costituita nell’ambito del progetto “Rispetto e Consapevolezza: Rete territoriale per l’empowerment femminile”.

Capofila:

ODV Santa Maria della Rocca – Calciano

Partner:

Confraternita di Misericordia di Grassano

Pro Loco OLEA di Oliveto Lucano

Associazione Donna 2000 & Amici di Ferrandina

APS Il Girasole – Casa delle Erbe di Pomarico

Con il patrocinio di:

Regione Basilicata

Comune di Calciano

Comune di Ferrandina

Comune di Oliveto Lucano

Commissione Regionale Pari Opportunità Basilicata

Consigliera Regionale di Parità Regione Basilicata

CSV Basilicata

Progetto finanziato da: Regione Basilicata – Fondo per il Terzo Settore (art. 72 D.lgs. 117/2017)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali