GENERAZIONI” – IL FESTIVAL DELLA CONSAPEVOLEZZA, DELL’EMPOWERMENT E DELLE PARI OPPORTUNITÀ
Calciano, 13 giugno 2026 – Prende il via il Festival “GenerAzioni”, la manifestazione promossa dalla Rete EmpowerHer nell’ambito del progetto “Rispetto e Consapevolezza: Rete territoriale per l’empowerment femminile”, finanziato dalla Regione Basilicata con il Fondo per il Terzo Settore (art. 72 D.lgs. 117/2017) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Quattro appuntamenti, dal 14 al 22 giugno 2026, attraverseranno l’Ambito Territoriale Bradanica Medio Basento per raccontare buone pratiche, esperienze di autoimpiego, percorsi di cura e modelli di rete territoriale, con un focus sulle pari opportunità e sull’empowerment femminile.
IL PROGRAMMA
🗳️ 14 GIUGNO – FERRANDINA | Chiostro di San Domenico, ore 17:30
“LE 21 MADRI COSTITUENTI: Una best practice di empowerment femminile”
La giornata inaugurale del Festival è dedicata alle ventuno donne che contribuirono alla scrittura della Costituzione italiana, raccontate attraverso una delle esperienze più significative del progetto: il percorso educativo che ha visto studentesse e studenti in età scolare protagonisti di un originale lavoro di riscoperta storica e civica.
Programma:
- Presentazione delle 21 Madri Costituenti a cura dei giovani partecipanti al progetto
- Chiusura del “Salottino letterario Junior: Una primavera in compagnia delle Madri Costituenti”
- Cerimonia di “Laurea per costituzionalisti in età scolare”
- Esecuzione dell’Inno Nazionale e consegna dei cappellini
Relatrici e relatori:
- Rosa Pellegrino (Direttivo Associazione Donna 2000): “Le 21 Madri Costituenti raccontate con le parole dell’infanzia”
- Saverio Omar Ciccimarra (Docente e saggista): “Dalla Monarchia alla Repubblica: l’ingresso delle donne nella politica italiana”
- Eliana Di Caro (Giornalista de Il Sole 24 Ore – Domenica e scrittrice): “Le Madri Costituenti e la loro azione per la democrazia”
- Ivana Pipponzi (Consigliera Regionale di Parità): “La conquista delle donne. Dalla Costituzione ai giorni nostri”
- Antonella Labianca (Avvocata, Consulente Sportello EmpowerHer): “L’esperienza pionieristica delle Madri Costituenti”
- Vittoria Rotunno (Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità Basilicata): “L’impegno delle donne in politica con lo sguardo rivolto al passato per costruire un presente e un futuro più equo ed inclusivo”
- Maria Bamundo (Avvocata e Responsabile progetto di rete EmpowerHer)
Saluti istituzionali:
- Carmine Lisanti, Sindaco di Ferrandina
- Maria Carlucci, Presidente ODV Donna 2000 & Amici di Ferrandina
🌱 19 GIUGNO – OLIVETO LUCANO | Sede Pro Loco
“ORTO DI COMUNITÀ: Una buona pratica per l’autoimpiego”
Secondo appuntamento del Festival dedicato all’esperienza dell’orto sociale come strumento concreto di autoimpiego, inclusione lavorativa e valorizzazione dell’agricoltura femminile nelle aree interne. L’evento si concluderà con l’inaugurazione dell’Orto Sociale in Via Mattiace, nuova infrastruttura comunitaria del territorio.
Saluti istituzionali:
- Nicola Terranova, Sindaco di Oliveto Lucano
- Saveria Catena, Presidente Pro Loco OLEA
- Michela Rivecca, Presidente APS Il Girasole di Pomarico
Interventi:
- Azienda Agricola Garofalo Luigiantonio(Calciano): “La creazione e la cura dell’orto di comunità”
- Maria Rivecca (APS Il Girasole): “Le erbe officinali nell’orto di comunità”
- Maria Antonietta Ruocco: Presentazione delle ricerche delle scuole primarie sulle erbe officinali
- Maria Giulia Musacchio: “Come trasformare un orto di comunità in un’esperienza di lavoro condivisa”
Testimonianze dei volontari e delle volontarie:Garofalo Leonardo, Spinelli Domenico, Moles Mauro, Calamiello Anna, Auletta Carmela
Conclusioni:
- Maria Bamundo, Avvocata, Responsabile del progetto di rete EmpowerHer
🐕 20 GIUGNO – CALCIANO | Dalla Chiesa San Giovanni Battista alla Sala Consiliare
“LA PET THERAPY: La cura invisibile che restituisce dignità alle persone”
La terza giornata del Festival affronta il tema degli Interventi Assistiti con gli Animali come pratica di cura, inclusione e restituzione di dignità alle persone in condizione di fragilità. L’evento si aprirà con un corteo simbolico con partenza dalla Chiesa San Giovanni Battista e arrivo alla Sala Consiliare del Comune.
Ore 9:00 – Corteo “NOI SIAMO PERSONE, NON SIAMO LA MALATTIA”
Con la partecipazione di: Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia, Viveredonna ODV, Rete EmpowerHer
Ore 10:00 – Convegno presso la Sala Consiliare
Saluti istituzionali:
- Giuseppe Arturo De Filippo, Sindaco di Calciano
- Maria Bamundo, Responsabile esecutiva del progetto di rete EmpowerHer
- Maria Merlino, Vice Presidente Comitato Regionale Basilicata Komen Italia
Interventi degli esperti:
- Francesco Paolo Loperfido (Vice Presidente Ordine Medici Veterinari Provincia di Matera): “Evoluzione della figura del veterinario nelle nuove realtà”
- Paola Serio (Dirigente Veterinario ASM Matera, Veterinaria esperta in IAA): “Interventi Assistiti con gli Animali”
- Lucia Pangaro (Coordinatrice Commissione Regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali): “La relazione che cura: coterapeuti in punta di zampa”
- Angela Molinari (Psicologa e Psicoterapeuta): “Oltre la cura: la relazione con l’animale come diritto all’inclusione e all’autodeterminazione”
- Maria Raffaella Catena: “Curare la persona, non la malattia”
Modera: Luisa Lacava, Medico
🤝 22 GIUGNO – CALCIANO | Sala Consiliare, ore 17:00
“LA RETE EMPOWERHER GUARDA AL FUTURO: La buona pratica diventa un modello stabile per i territori”
Evento conclusivo del Festival dedicato alla presentazione pubblica dei risultati del progetto “Rispetto e Consapevolezza” e alla prospettiva di consolidamento della Rete EmpowerHer come presidio permanente per le pari opportunità nell’Ambito Bradanica Medio Basento.
Saluti istituzionali:
- Giuseppe Arturo De Filippo, Sindaco di Calciano
- Nicola Morea, Consigliere della Regione Basilicata
Interventi:
- Antonio Corona (Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona): “Le politiche regionali sulle pari opportunità”
Il progetto raccontato dai protagonisti della Rete EmpowerHer:
- Antonella Bamundo (ODV Santa Maria della Rocca): “I risultati della ricerca e l’impatto della formazione erogata”
- Michela Rivecca (APS Il Girasole di Pomarico): “Il benessere che cura”
- Enrico Grassano (ODV La Confraternita di Misericordia di Grassano): “Il taxi sociale”
- Maria Carlucci (ODV Donna 2000 & Amici di Ferrandina): “I laboratori”
- Saveria Catena (APS Pro Loco OLEA di Oliveto Lucano): “L’esperienza dell’orto di comunità come autoimpiego”
Lo Sportello sulle Pari Opportunità raccontato da:
- Angela Molinari, Psicologa e Psicoterapeuta
- Margherita Abbiuso Centola, Avvocata
- Antonella Labianca, Avvocata
- Donatella Claps, Amministratrice Unica Easy School
- Ilaria Benevento, Titolare Apistica del Basento
- Maria Bamundo, Avvocata e Volontaria, Responsabile esecutiva della Rete EmpowerHer
La Rete sostiene:
- Gianleo Iosca, Direttore CSV Basilicata
- Rossella Baldassarre, Sindaca di San Chirico Nuovo
- Carmine Lisanti, Sindaco di Ferrandina
- Antonietta Zaccaro, Sindaca di Salandra
- Antonella Bilotta, Sindaca di Garaguso
- Nicola Terranova, Sindaco di Oliveto Lucano
- Antonio Vitella, Consigliere Comunale di Pomarico
- Vittoria Rotunno, Presidente Commissione Pari Opportunità Regione Basilicata
Conclusioni:
- Cosimo Latronico, Assessore Regionale con delega alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR
📍 INFORMAZIONI UTILI
Dove:
- 14 giugno: Chiostro di San Domenico, Ferrandina (MT)
- 19 giugno: Sede Pro loco Olea e Via Mattiace, Oliveto Lucano (MT)
- 20 giugno: Chiesa San Giovanni Battista e Sala Consiliare, Calciano (MT)
- 22 giugno: Sala Consiliare, Calciano (MT)
Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.
👥 LA RETE EMPOWERHER
Il Festival è promosso dalla Rete EmpowerHer, costituita nell’ambito del progetto “Rispetto e Consapevolezza: Rete territoriale per l’empowerment femminile”.
Capofila:
- ODV Santa Maria della Rocca – Calciano
Partner:
- Confraternita di Misericordia di Grassano
- Pro Loco OLEA di Oliveto Lucano
- Associazione Donna 2000 & Amici di Ferrandina
- APS Il Girasole – Casa delle Erbe di Pomarico
Con il patrocinio di:
- Regione Basilicata
- Comune di Calciano
- Comune di Ferrandina
- Comune di Oliveto Lucano
- Commissione Regionale Pari Opportunità Basilicata
- Consigliera Regionale di Parità Regione Basilicata
- CSV Basilicata
Progetto finanziato da: Regione Basilicata – Fondo per il Terzo Settore (art. 72 D.lgs. 117/2017)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali