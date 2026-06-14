CULTURA E EVENTI

GENERAZIONI” – IL FESTIVAL DELLA CONSAPEVOLEZZA, DELL’EMPOWERMENT E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Foto di Redazione Redazione14/06/2026
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Calciano, 13 giugno 2026 – Prende il via il Festival “GenerAzioni”, la manifestazione promossa dalla Rete EmpowerHer nell’ambito del progetto “Rispetto e Consapevolezza: Rete territoriale per l’empowerment femminile”, finanziato dalla Regione Basilicata con il Fondo per il Terzo Settore (art. 72 D.lgs. 117/2017) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Quattro appuntamenti, dal 14 al 22 giugno 2026, attraverseranno l’Ambito Territoriale Bradanica Medio Basento per raccontare buone pratiche, esperienze di autoimpiego, percorsi di cura e modelli di rete territoriale, con un focus sulle pari opportunità e sull’empowerment femminile.

 IL PROGRAMMA

🗳️ 14 GIUGNO – FERRANDINA | Chiostro di San Domenico, ore 17:30

“LE 21 MADRI COSTITUENTI: Una best practice di empowerment femminile”

La giornata inaugurale del Festival è dedicata alle ventuno donne che contribuirono alla scrittura della Costituzione italiana, raccontate attraverso una delle esperienze più significative del progetto: il percorso educativo che ha visto studentesse e studenti in età scolare protagonisti di un originale lavoro di riscoperta storica e civica.

Programma:

  • Presentazione delle 21 Madri Costituenti a cura dei giovani partecipanti al progetto
  • Chiusura del “Salottino letterario Junior: Una primavera in compagnia delle Madri Costituenti”
  • Cerimonia di “Laurea per costituzionalisti in età scolare”
  • Esecuzione dell’Inno Nazionale e consegna dei cappellini

Relatrici e relatori:

  • Rosa Pellegrino (Direttivo Associazione Donna 2000): “Le 21 Madri Costituenti raccontate con le parole dell’infanzia”
  • Saverio Omar Ciccimarra (Docente e saggista): “Dalla Monarchia alla Repubblica: l’ingresso delle donne nella politica italiana”
  • Eliana Di Caro (Giornalista de Il Sole 24 Ore – Domenica e scrittrice): “Le Madri Costituenti e la loro azione per la democrazia”
  • Ivana Pipponzi (Consigliera Regionale di Parità): “La conquista delle donne. Dalla Costituzione ai giorni nostri”
  • Antonella Labianca (Avvocata, Consulente Sportello EmpowerHer): “L’esperienza pionieristica delle Madri Costituenti”
  • Vittoria Rotunno (Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità Basilicata): “L’impegno delle donne in politica con lo sguardo rivolto al passato per costruire un presente e un futuro più equo ed inclusivo”
  • Maria Bamundo (Avvocata e Responsabile progetto di rete EmpowerHer)

Saluti istituzionali:

  • Carmine Lisanti, Sindaco di Ferrandina
  • Maria Carlucci, Presidente ODV Donna 2000 & Amici di Ferrandina

🌱 19 GIUGNO – OLIVETO LUCANO | Sede Pro Loco

“ORTO DI COMUNITÀ: Una buona pratica per l’autoimpiego”

Secondo appuntamento del Festival dedicato all’esperienza dell’orto sociale come strumento concreto di autoimpiego, inclusione lavorativa e valorizzazione dell’agricoltura femminile nelle aree interne. L’evento si concluderà con l’inaugurazione dell’Orto Sociale in Via Mattiace, nuova infrastruttura comunitaria del territorio.

Saluti istituzionali:

  • Nicola Terranova, Sindaco di Oliveto Lucano
  • Saveria Catena, Presidente Pro Loco OLEA
  • Michela Rivecca, Presidente APS Il Girasole di Pomarico

Interventi:

  • Azienda Agricola Garofalo Luigiantonio(Calciano): “La creazione e la cura dell’orto di comunità”
  • Maria Rivecca (APS Il Girasole): “Le erbe officinali nell’orto di comunità”
  • Maria Antonietta Ruocco: Presentazione delle ricerche delle scuole primarie sulle erbe officinali
  • Maria Giulia Musacchio: “Come trasformare un orto di comunità in un’esperienza di lavoro condivisa”

Testimonianze dei volontari e delle volontarie:Garofalo Leonardo, Spinelli Domenico, Moles Mauro, Calamiello Anna, Auletta Carmela

Conclusioni:

  • Maria Bamundo, Avvocata, Responsabile  del progetto di rete EmpowerHer

🐕 20 GIUGNO – CALCIANO | Dalla Chiesa San Giovanni Battista alla Sala Consiliare

“LA PET THERAPY: La cura invisibile che restituisce dignità alle persone”

La terza giornata del Festival affronta il tema degli Interventi Assistiti con gli Animali come pratica di cura, inclusione e restituzione di dignità alle persone in condizione di fragilità. L’evento si aprirà con un corteo simbolico con partenza dalla Chiesa San Giovanni Battista e arrivo alla Sala Consiliare del Comune.

Ore 9:00 – Corteo “NOI SIAMO PERSONE, NON SIAMO LA MALATTIA”
Con la partecipazione di: Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia, Viveredonna ODV, Rete EmpowerHer

Ore 10:00 – Convegno presso la Sala Consiliare

Saluti istituzionali:

  • Giuseppe Arturo De Filippo, Sindaco di Calciano
  • Maria Bamundo, Responsabile esecutiva del progetto di rete EmpowerHer
  • Maria Merlino, Vice Presidente Comitato Regionale Basilicata Komen Italia

Interventi degli esperti:

  • Francesco Paolo Loperfido (Vice Presidente Ordine Medici Veterinari Provincia di Matera): “Evoluzione della figura del veterinario nelle nuove realtà”
  • Paola Serio (Dirigente Veterinario ASM Matera, Veterinaria esperta in IAA): “Interventi Assistiti con gli Animali”
  • Lucia Pangaro (Coordinatrice Commissione Regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali): “La relazione che cura: coterapeuti in punta di zampa”
  • Angela Molinari (Psicologa e Psicoterapeuta): “Oltre la cura: la relazione con l’animale come diritto all’inclusione e all’autodeterminazione”
  • Maria Raffaella Catena: “Curare la persona, non la malattia”

Modera: Luisa Lacava, Medico

🤝 22 GIUGNO – CALCIANO | Sala Consiliare, ore 17:00

“LA RETE EMPOWERHER GUARDA AL FUTURO: La buona pratica diventa un modello stabile per i territori”

Evento conclusivo del Festival dedicato alla presentazione pubblica dei risultati del progetto “Rispetto e Consapevolezza” e alla prospettiva di consolidamento della Rete EmpowerHer come presidio permanente per le pari opportunità nell’Ambito Bradanica Medio Basento.

Saluti istituzionali:

  • Giuseppe Arturo De Filippo, Sindaco di Calciano
  • Nicola Morea, Consigliere della Regione Basilicata

Interventi:

  • Antonio Corona (Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona): “Le politiche regionali sulle pari opportunità”

Il progetto raccontato dai protagonisti della Rete EmpowerHer:

  • Antonella Bamundo (ODV Santa Maria della Rocca): “I risultati della ricerca e l’impatto della formazione erogata”
  • Michela Rivecca (APS Il Girasole di Pomarico): “Il benessere che cura”
  • Enrico Grassano (ODV La Confraternita di Misericordia di Grassano): “Il taxi sociale”
  • Maria Carlucci (ODV Donna 2000 & Amici di Ferrandina): “I laboratori”
  • Saveria Catena (APS Pro Loco OLEA di Oliveto Lucano): “L’esperienza dell’orto di comunità come autoimpiego”

Lo Sportello sulle Pari Opportunità raccontato da:

  • Angela Molinari, Psicologa e Psicoterapeuta
  • Margherita Abbiuso Centola, Avvocata
  • Antonella Labianca, Avvocata
  • Donatella Claps, Amministratrice Unica Easy School
  • Ilaria Benevento, Titolare Apistica del Basento
  • Maria Bamundo, Avvocata e Volontaria, Responsabile esecutiva della Rete EmpowerHer

La Rete sostiene:

  • Gianleo Iosca, Direttore CSV Basilicata
  • Rossella Baldassarre, Sindaca di San Chirico Nuovo
  • Carmine Lisanti, Sindaco di Ferrandina
  • Antonietta Zaccaro, Sindaca di Salandra
  • Antonella Bilotta, Sindaca di Garaguso
  • Nicola Terranova, Sindaco di Oliveto Lucano
  • Antonio Vitella, Consigliere Comunale di Pomarico
  • Vittoria Rotunno, Presidente Commissione Pari Opportunità Regione Basilicata

Conclusioni:

  • Cosimo Latronico, Assessore Regionale con delega alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR

📍 INFORMAZIONI UTILI

Dove:

  • 14 giugno: Chiostro di San Domenico, Ferrandina (MT)
  • 19 giugno: Sede Pro loco Olea  e Via Mattiace, Oliveto Lucano (MT)
  • 20 giugno: Chiesa San Giovanni Battista e Sala Consiliare, Calciano (MT)
  • 22 giugno: Sala Consiliare, Calciano (MT)

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

👥 LA RETE EMPOWERHER

Il Festival è promosso dalla Rete EmpowerHer, costituita nell’ambito del progetto “Rispetto e Consapevolezza: Rete territoriale per l’empowerment femminile”.

Capofila:

  • ODV Santa Maria della Rocca – Calciano

Partner:

  • Confraternita di Misericordia di Grassano
  • Pro Loco OLEA di Oliveto Lucano
  • Associazione Donna 2000 & Amici di Ferrandina
  • APS Il Girasole – Casa delle Erbe di Pomarico

Con il patrocinio di:

  • Regione Basilicata
  • Comune di Calciano
  • Comune di Ferrandina
  • Comune di Oliveto Lucano
  • Commissione Regionale Pari Opportunità Basilicata
  • Consigliera Regionale di Parità Regione Basilicata
  • CSV Basilicata

Progetto finanziato da: Regione Basilicata – Fondo per il Terzo Settore (art. 72 D.lgs. 117/2017)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Foto di Redazione Redazione14/06/2026
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