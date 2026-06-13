Turista americano rapinato con un coltello nel centro di Firenze: due arresti in poche ore

Momenti di paura nel cuore di Firenze, dove un turista statunitense è stato vittima di una rapina a mano armata nella tarda serata di venerdì. Due persone, armate di coltello, lo avrebbero minacciato costringendolo a consegnare il denaro che aveva con sé prima di allontanarsi rapidamente.

L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte in piazza Indipendenza, nel centro storico del capoluogo toscano. Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata avvicinata all’improvviso da una coppia di sconosciuti che, mostrando un coltello, gli hanno intimato di consegnare i contanti in suo possesso.

Spaventato dalla minaccia, il turista ha consegnato il denaro richiesto. Non appena i due si sono allontanati, l’uomo ha notato una pattuglia dei carabinieri impegnata nei servizi di controllo del territorio e ha chiesto immediatamente aiuto ai militari.

Raccolta la denuncia e acquisita una descrizione dettagliata dei presunti responsabili, i carabinieri hanno avviato le ricerche nella zona. In breve tempo i militari sono riusciti a individuare due persone ritenute compatibili con le indicazioni fornite dalla vittima proprio nei pressi di piazza Indipendenza.

I sospettati sono stati fermati e successivamente arrestati con l’accusa di rapina aggravata. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha consentito di bloccare i presunti autori del colpo a poche ore dai fatti.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi avvenuti nella zona.