Taylor Swift nella storia della musica: a 36 anni entra nella Songwriters Hall of Fame

Un nuovo traguardo prestigioso arricchisce la straordinaria carriera di Taylor Swift. La cantante e cantautrice americana è diventata la più giovane donna di sempre a essere inserita nella Songwriters Hall of Fame, uno dei riconoscimenti più importanti dedicati agli autori che hanno lasciato un segno nell’industria musicale statunitense.

La cerimonia si è svolta a New York ed è stata presentata dal celebre regista Steven Spielberg. Sul palco, Swift ha ripercorso le tappe della sua carriera artistica, soffermandosi sul rapporto profondo che da sempre la lega alla scrittura delle canzoni.

«È stato qualcosa di istintivo. Nessuno mi ha insegnato come farlo», ha raccontato l’artista durante il suo discorso di ringraziamento. Con la voce ancora segnata dall’entusiasmo per aver assistito a Gara 4 delle finali NBA, Swift ha condiviso con il pubblico emozioni e ricordi che hanno accompagnato il suo percorso nel mondo della musica.

Visibilmente commossa, la cantante ha voluto dedicare un pensiero speciale alla propria famiglia, ricordando i sacrifici affrontati per sostenerla agli inizi della carriera. In particolare ha ricordato il trasferimento dalla Pennsylvania a Nashville, nel Tennessee, una scelta che si rivelò decisiva per inseguire il sogno di diventare un’artista professionista.

Nel suo intervento, la popstar ha anche rivolto un messaggio ai giovani autori e compositori che desiderano affermarsi nel settore musicale. «Dovete dare la priorità a ciò che amate più di ogni altra cosa, perché sarà proprio quella passione a sostenervi nei momenti più difficili», ha affermato.

L’ingresso nella Songwriters Hall of Fame rappresenta l’ennesimo riconoscimento per una carriera costellata di successi, record e premi internazionali. A 36 anni, Taylor Swift stabilisce infatti un primato storico tra le artiste donne inserite nell’albo d’onore dell’istituzione.

Il record assoluto di precocità resta tuttavia nelle mani di Stevie Wonder. Il leggendario musicista, che iniziò la propria carriera quando aveva appena 13 anni, fu accolto nella Songwriters Hall of Fame nel 1983 all’età di 32 anni, mantenendo ancora oggi il primato come più giovane artista mai insignito del prestigioso riconoscimento.

Questa versione ha un taglio da quotidiano nazionale, con un titolo più forte e una narrazione più scorrevole e coinvolgente.