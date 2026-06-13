Senise, nuovo atto vandalico contro lo spazio adottato dall’associazione “Il Cielo nella Stanza”

SENISE – Un nuovo episodio di vandalismo ha colpito lo spazio adottato dall’associazione “Il Cielo nella Stanza”, impegnata da anni sul territorio nella promozione della cultura del rispetto e nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo.

Nei giorni scorsi ignoti hanno staccato la targa collocata in occasione dell’inaugurazione dell’area, un gesto che ha suscitato amarezza e indignazione tra i volontari dell’associazione. Non si tratta, infatti, soltanto di un danno materiale, ma di un atto che colpisce il valore simbolico di uno spazio nato per diffondere messaggi di amicizia, inclusione e solidarietà.

Secondo quanto riferito dall’associazione, non è la prima volta che l’area viene presa di mira. In passato si erano già verificati episodi analoghi, affrontati con discrezione attraverso il semplice ripristino delle targhe danneggiate. Questa volta, però, i responsabili dell’associazione hanno deciso di rendere pubblica la vicenda.

«Riteniamo fondamentale dare notizia di quanto accaduto – afferma l’Avv. Filomena Iannotta, referente dell’associazione – non solo per condannare il gesto, ma per ribadire l’importanza di difendere i presidi di legalità e solidarietà della nostra comunità».

Un messaggio chiaro che vuole trasformare un episodio negativo in un’occasione di riflessione collettiva sull’importanza di tutelare i luoghi che rappresentano valori condivisi e impegno civile.

Nonostante l’accaduto, l’associazione non intende fermarsi. «Niente ci fermerà – conclude Iannotta – con forza e costanza, sempre più convinti andiamo avanti».

L’auspicio è che la comunità possa stringersi attorno a chi ogni giorno opera per promuovere il rispetto reciproco e contrastare fenomeni che minano il benessere sociale, a partire proprio dalle giovani generazioni.