Pescara Jazz celebra la 54ª edizione: una settimana di grandi nomi e omaggi alla storia della musica

Torna dal 12 al 19 luglio Pescara Jazz, il festival jazz più longevo d’Italia, che quest’anno festeggia la sua 54ª edizione con un programma ricco di appuntamenti internazionali, produzioni originali e tributi ad alcuni dei più grandi protagonisti della musica del Novecento.

La manifestazione, diretta dal maestro Angelo Valori e organizzata dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, si svolgerà tra l’Auditorium Flaiano e il Porto Turistico Marina di Pescara, confermandosi uno degli eventi culturali più attesi dell’estate abruzzese.

Ad inaugurare la rassegna, il 12 luglio, sarà Paolo Fresu con “Kind of Lives”, un progetto dedicato all’universo artistico e musicale di Miles Davis, figura leggendaria del jazz mondiale.

Tra gli appuntamenti di punta del cartellone spicca il concerto del cantante statunitense Kurt Elling, accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori. Grande attesa anche per l’esibizione della pianista giapponese Hiromi, che porterà sul palco il progetto “Sonicwonder”, oltre al ritorno del cantautore e pianista Sergio Cammariere.

La chiusura del festival sarà affidata a Fabrizio Bosso e alla Casa del Jazz Orchestra con “Sketches of Spain”, uno spettacolo ideato per celebrare il centenario della nascita di Miles Davis, attraverso una rilettura di una delle opere più iconiche della sua carriera.

Il programma prevede inoltre una serie di eventi dedicati ai grandi protagonisti della musica internazionale e italiana.

Tra questi il tributo a Quincy Jones realizzato dalla Big Band del Conservatorio di Pescara, l’omaggio a Domenico Modugno proposto dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo insieme a Peppe Voltarelli e “Blues for Pino”, concerto dedicato alla memoria di Pino Daniele con la partecipazione di musicisti che hanno condiviso con lui importanti esperienze artistiche.

«Prosegue la tradizione del Festival Jazz, il più antico d’Italia», ha sottolineato il sindaco Carlo Masci, definendo la manifestazione una delle eccellenze culturali dell’estate pescarese e un punto di riferimento per appassionati e turisti.

Per il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il programma di quest’anno conferma il prestigio della rassegna e rappresenta un’importante occasione di rilancio, nonostante l’indisponibilità del Teatro D’Annunzio.

Sulla stessa linea il presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi, Stefano Cardelli, che ha evidenziato come il traguardo delle 54 edizioni confermi il ruolo centrale di Pescara Jazz nel panorama culturale nazionale.

Il direttore artistico Angelo Valori ha invece posto l’accento sulla dimensione internazionale della manifestazione, che ospiterà alcuni tra i più autorevoli interpreti della scena jazz contemporanea e ben quattro orchestre considerate tra le più prestigiose d’Europa.

Con una formula che unisce tradizione, innovazione e apertura alle nuove tendenze musicali, Pescara Jazz si prepara ancora una volta a trasformare la città adriatica in uno dei principali palcoscenici europei dedicati alla grande musica dal vivo.