Tragedia sul lavoro nel Fermano: operaio muore durante lavori per il potabilizzatore di Gerosa

Un grave incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di 33 anni nella mattinata di oggi a Montefortino, in provincia di Fermo.

L’episodio si è verificato intorno alle 10.30 nella località montana di Bussonico, all’interno di un cantiere impegnato nella realizzazione di opere infrastrutturali legate al sistema idrico del territorio.

La vittima, un lavoratore originario della Costa d’Avorio, era impegnata nelle attività connesse agli interventi per il potabilizzatore del lago di Gerosa, nell’ambito del progetto dell’Anello dei Sibillini.

I lavori sono affidati dal gestore del servizio idrico integrato e riguardano la realizzazione delle infrastrutture necessarie al convogliamento delle acque del fiume Tenna verso l’impianto di potabilizzazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio si trovava nelle vicinanze di un escavatore condotto da un collega quando, durante una manovra di rotazione del mezzo, sarebbe stato colpito dalla benna. L’impatto lo avrebbe scaraventato violentemente contro una parete del cantiere, provocandogli ferite gravissime.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il lavoratore. Ogni sforzo si è però rivelato inutile e il decesso è stato constatato poco dopo.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza nel cantiere. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire lo svolgimento delle indagini.