Importante riconoscimento nazionale per Rotonda ed il suo teatro

ROTONDA, 12 GIUGNO 2026 – Rotonda ed il suo teatro hanno ricevuto il riconoscimento di Residenza Creativa dalla Uilt, l’Unione Italiana libero teatro, la Federazione di teatro amatoriale di cui fa parte l’associazione culturale “Arti Visive” che, per l’appunto, grazie alla sua ultratrentennale attività è riuscita a creare le condizioni affinchè il piccolo centro del Pollino, per l’appunto, potesse ottenere questo importante riconoscimento. Valore aggiunto alla prerogativa strettamente legata alle attività teatrali è stata anche la predisposizione turistica del territorio con i numeri legati all’accoglienza. Tutti questi parametri hanno reso possibile l’ottenimento di questa importante connotazione che non potrà che avere ricadute positive sul territorio sia dal punto di vista turistico che culturale. Rotonda, infatti, è una delle 20 Residenze Creative Uilt d’Italia, l’unica in Basilicata e si appresta a proporsi come capofila del meridione. Per questo motivo l’Acav sta mettendo a punto un progetto che dovrà fare di Rotonda una vera e propria “Città – Teatro” un presidio culturale permanente basato sulla pratica teatrale come processo continuo di formazione, partecipazione e ricerca. Il tentativo, infatti, è quello di costruire un sistema permanente in cui il teatro diventa esperienza condivisa, pratica sociale e strumento di costruzione di comunità. Un percorso che trasforma Rotonda da luogo di residenza creativa a laboratorio stabile di immaginazione collettiva, in cui l’idea diventa pratica e la pratica diventa comunità. L’Acav è al lavoro per progettare una proposta “pilota” da offrire a settembre nel corso della quarta edizione della “Settimana del Teatro” ed in quella occasione potrà presentare il Progetto più ambizioso legato alla Residenza Creativa. “Il riconoscimento di Rotonda come Residenza Creativa della Uilt rappresenta un traguardo di straordinaria importanza per la nostra comunità – spiega il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno – è il risultato di un lungo percorso costruito con passione, competenza e dedizione dall’Associazione Culturale Arti Visive, che da oltre trent’anni opera per la crescita culturale del nostro territorio. Essere tra le sole venti Residenze Creative d’Italia e l’unica realtà riconosciuta in Basilicata ci riempie di orgoglio e conferma la validità della visione che ha saputo coniugare cultura, partecipazione e valorizzazione turistica. Questo prestigioso riconoscimento non è soltanto un premio al lavoro svolto, ma rappresenta soprattutto una grande opportunità per il futuro di Rotonda. L’idea di trasformare il nostro paese in una vera e propria “Città-Teatro” è una sfida ambiziosa che l’Amministrazione comunale sostiene con convinzione. Crediamo che il teatro possa essere uno strumento straordinario di crescita sociale, formazione, inclusione e sviluppo territoriale, capace di coinvolgere cittadini, giovani e visitatori in un’esperienza culturale permanente. Siamo certi che questo percorso genererà importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche, rafforzando l’identità di Rotonda e rendendola un punto di riferimento per il teatro e la creatività nel Mezzogiorno. Ringrazio la Uilt per la fiducia accordata, l’associazione ‘Arti Visive’ per il lavoro svolto e tutti coloro che, negli anni, hanno contribuito a costruire questo importante risultato. Guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti a sostenere i nuovi progetti che saranno presentati nell’ambito della prossima Settimana del Teatro e che renderanno ancora più concreta questa straordinaria opportunità di crescita per la nostra comunità”.