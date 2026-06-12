Facebook e Instagram down : migliaia di utenti segnalano malfunzionamenti in tutto il mondo
Numerose segnalazioni da parte degli utenti indicano difficoltà nell’accesso a Facebook e Instagram nel corso del pomeriggio.
Le due piattaforme social appartenenti al gruppo Meta hanno mostrato anomalie a partire dalle ore 15, con pagine che in molti casi non si caricavano correttamente o restituivano messaggi di errore.
Anche i dati raccolti da Downdetector, il portale che monitora in tempo reale lo stato dei servizi online, evidenziano un netto aumento delle segnalazioni relative ai due social network. Diversa, invece, la situazione di WhatsApp, che al momento non sembra essere interessata dal disservizio e continua a funzionare regolarmente.
Aggiornamento ore 16:25
La situazione appare in progressivo miglioramento. Facebook e Instagram risultano nuovamente accessibili per la maggior parte degli utenti, soprattutto attraverso la versione desktop, che nelle ore precedenti aveva registrato i problemi più evidenti di caricamento.
Restano ancora sconosciute le cause che hanno provocato l’interruzione del servizio. Meta non ha al momento fornito dettagli ufficiali sull’accaduto né indicazioni precise sui tempi necessari per il completo ritorno alla normalità.