Elicottero precipita sul Lago Maggiore: una vittima e tre persone ferite

Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Solcio di Lesa, nel Novarese, dove un elicottero privato è precipitato pochi istanti dopo il decollo causando la morte di una persona e il ferimento di altre tre.

L’incidente si è verificato lungo la sponda piemontese del Lago Maggiore. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo si era appena alzato in volo da una proprietà privata situata nei pressi della foce del torrente Erno quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso quota ed è caduto al suolo.

A bordo dell’elicottero viaggiavano quattro persone. Per una di loro, un uomo di circa 60 anni secondo le informazioni preliminari, non c’è stato nulla da fare. Gli altri occupanti sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita.

Due dei feriti sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale di Novara, mentre una quarta persona è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale di Borgomanero. Le condizioni dei superstiti sono state classificate con codice giallo dai sanitari intervenuti sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorritori, le forze dell’ordine e il sindaco di Lesa, Luca Bona, che ha seguito da vicino le operazioni di emergenza e di messa in sicurezza dell’area.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della caduta del velivolo e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.