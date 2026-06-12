Donato Ramunno è il nuovo vicepresidente Snpa

Donato Ramunno, direttore generale di Arpa Basilicata, è stato eletto vicepresidente del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. Geologo, nato a Melfi nel 1971, Ramunno è dal 2022 alla guida dell’agenzia ambientale lucana.

Laureato presso la facoltà di scienze geologiche dell’Università della Basilicata, con una tesi di laurea sui dissesti idrogeologici nel territorio lucano, ha maturato oltre venticinque anni di esperienza nella gestione del rischio idrogeologico e nella tutela ambientale. Su questi temi è autore di studi in ambito internazionale e ha svolto incarichi sia come libero professionista che come manager pubblico.

Tra gli incarichi nazionali di rilievo, la partecipazione al Tavolo di coordinamento Mase–Snpa per l’attuazione del Regolamento Ue 2024/1787 sulle emissioni di metano, oltre che al Consiglio direttivo del Consorzio Tern, dedicato alle tecnologie di osservazione della Terra e alla mitigazione dei rischi naturali.

Nel ruolo di vicepresidente del Consiglio Snpa, Donato Ramunno succede ad Anna Lutman, direttore generale di Arpa Friuli-Venezia Giulia, e va pertanto ad affiancare la presidente Maria Alessandra Gallone alla guida dell’organismo di governance del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, di cui fanno parte i direttori di Ispra e delle Agenzie per l’ambiente di Regioni e Province autonome.

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Donato Ramunno, direttore generale dell’Arpa Basilicata, per la sua elezione a nuovo vicepresidente del Consiglio Snpa”, ha dichiarato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e Snpa.

“Sono certa che anche nel nuovo ruolo saprà contribuire con autorevolezza, competenza e impegno al perseguimento degli obiettivi strategici del Sistema, promuovendo l’uniformità tecnica tra le diverse componenti del Sistema, sostenendo le sfide che ci attendono e proseguendo il lavoro comune per consolidare ulteriormente il ruolo del Snpa quale presidio di conoscenza, innovazione e tutela dell’ambiente al servizio del Paese.

Nel ringraziare la vicepresidente uscente Anna Lutman, direttore generale di Arpa Friuli-Venezia Giulia, per i preziosi risultati conseguiti, al nuovo vicepresidente i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto l’Istituto”.

“Sono pienamente consapevole – ha commentato il neo vicepresidente Donato Ramunno – della responsabilità istituzionale che deriva da questo incarico, un ruolo non puramente formale ma piuttosto un punto di sintesi dei valori e della visione dell’intero settore delle Agenzie per l’ambiente di Regioni e Province autonome”.

“Ringrazio dunque i direttori generali delle Arpa/Appa per la fiducia accordatami – ha aggiunto il dg dell’Arpa Basilicata – che credo sia anche il risultato del lavoro complessivo dell’agenzia ambientale della Basilicata, dell’impegno di dirigenti, tecnici e funzionari che ha contribuito negli anni a rafforzare la credibilità dell’ente.

Uno spirito di servizio e di collaborazione che contiamo di mettere a disposizione dell’intero Sistema nazionale, rendendolo ancora più forte e in grado di offrire risposte concrete ai territori e alle comunità, consolidando i rapporti istituzionali con i livelli di governo nazionali e territoriali e dando continuità a un percorso di crescita, innovazione e responsabilità, oggi più che mai indispensabile in un contesto ambientale complesso e strategico per il futuro del Paese”.