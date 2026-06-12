Cooperazione tra Romania e Basilicata, cultura, vino e sviluppo territoriale al centro della visita istituzionale della delegazione dei sindaci romeni dell’Unione dei Comuni A.C.o.R. Prahova

Dal 18 al 21 giugno una delegazione istituzionale dell’Unione dei Comuni A.C.o.R. Prahova (Romania), guidata dalla presidente Vasilica Diaconu e composta da sindaci e amministratori locali della regione di Prahova, sarà in Basilicata per una missione di cooperazione territoriale organizzata nell’ambito dell’Anno Culturale Romania–Italia 2026 e finalizzata allo sviluppo del protocollo di collaborazione già sottoscritto con l’Unione dei Comuni dell’Alto Bradano.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di relazioni istituzionali, culturali ed economiche costruito negli ultimi anni tra i territori della Basilicata e della Romania, con particolare riferimento ai settori della promozione turistica, dell’enogastronomia, della valorizzazione delle identità locali e degli scambi economici tra imprese.

L’Anno Culturale Romania–Italia 2026, promosso sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e del Presidente della Romania Nicușor Dan, costituisce il primo grande programma bilaterale dedicato al rafforzamento dei rapporti tra i due Paesi attraverso iniziative culturali, artistiche, accademiche e istituzionali. In questo contesto la Basilicata assume un ruolo significativo grazie alle relazioni sviluppate con la regione romena di Prahova e ai numerosi progetti di collaborazione già avviati.

“Questa missione istituzionale – dichiara Giovanni Baldantoni, presidente di Palazzo Italia Bucarest – rappresenta un momento importante per consolidare e rendere operativi gli accordi di cooperazione già sottoscritti tra l’Unione dei Comuni dell’Alto Bradano e l’Unione dei Comuni A.C.o.R. Prahova. Vogliamo intensificare gli scambi tra amministrazioni locali, imprese, associazioni culturali e operatori economici, creando nuove opportunità di sviluppo reciproco nei settori del turismo, dell’agroalimentare, della cultura e della promozione territoriale”.

“Particolare attenzione – aggiunge Baldantoni – sarà dedicata alla valorizzazione del protocollo già firmato tra Acerenza, Città Italiana del Vino 2026-2027, e i partner romeni di Paralela 45 Prahova. Il legame simbolico del 45° Parallelo rappresenta un elemento identitario che unisce due territori vocati alla produzione di vini di qualità e può diventare un forte strumento di promozione internazionale, favorendo flussi turistici, scambi commerciali e iniziative culturali comuni”.

Secondo Baldantoni, la Romania rappresenta oggi uno dei mercati più dinamici dell’Europa centro-orientale, grazie anche all’importante presenza imprenditoriale italiana e ai consistenti investimenti sostenuti dai fondi europei. “La cooperazione tra territori – sottolinea – può trasformarsi in un’opportunità concreta per le comunità locali, favorendo internazionalizzazione, attrazione di investimenti e crescita sostenibile”.

Il programma della missione si aprirà giovedì 18 giugno ad Acerenza con la visita alla Cattedrale e alla Cripta e con un incontro istituzionale presso il Museo Palazzo Glinni dedicato alle prospettive di collaborazione tra la Capitale Italiana del Vino 2026-2027 e i territori vitivinicoli del 45° Parallelo della Romania.

Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Acerenza Luca Lombardi, il sindaco di Cancellara e presidente facente funzioni dell’Unione dei Comuni Alto Bradano Francesco Genzano, la presidente dell’Unione dei Comuni A.C.o.R. Vasilica Diaconu e il sindaco di Tomșani Mihai Pelin, Comune romeno gemellato con Acerenza.

Interverranno, tra gli altri, Mircea Cosma dell’Associazione Mihai Viteazul di Ploiești, Fernando Scattone, l’avvocato Carlo Francesco Glinni e rappresentanti dell’A.R.I. Basilicata. Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Baldantoni.

La giornata di venerdì 19 giugno sarà dedicata alla scoperta del patrimonio storico e culturale lucano con la visita al Castello Federiciano di Lagopesole, al Museo dei Lucani nel Mondo e alla Cappella del Castello. Nel pomeriggio il Museo Palazzo Glinni ospiterà il vernissage del quadro dedicato a Maria Balsa, opera donata dalla Società Mihai Viteazul di Ploiești e riconosciuta dal Ministero della Cultura della Romania.

Seguirà la presentazione dell’opera “La Tavola Lucana di Leonardo da Vinci” e, successivamente, un momento dedicato alla promozione enologica con la presentazione e degustazione dei vini romeni del 45° Parallelo Nord, alla presenza di amministratori locali, rappresentanti istituzionali italiani e romeni, associazioni culturali e operatori del settore.

La missione assume un valore strategico anche in vista delle iniziative che accompagneranno Acerenza e gli altri tredici Comuni del Vulture nel percorso di Città Italiana del Vino 2026-2027. Attraverso i protocolli di cooperazione già sottoscritti con i partner romeni, saranno sviluppati progetti comuni per la promozione dei territori, dei vini, delle tradizioni e dei percorsi enoturistici legati al 45° Parallelo, con l’obiettivo di rafforzare la presenza internazionale delle produzioni lucane e favorire nuove opportunità di sviluppo per le aree interne.

La visita della delegazione A.C.o.R. Prahova conferma il ruolo della Basilicata come ponte di dialogo e cooperazione tra Italia e Romania e rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di relazioni stabili tra comunità locali unite da storia, cultura, tradizioni e prospettive di crescita condivisa.