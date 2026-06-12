Aggredisce la compagna con un’arma da taglio e le versa addosso candeggina: arrestato 43enne

Momenti di terrore nella serata di ieri a Cremona, dove una donna è stata vittima di una violenta aggressione da parte del compagno al termine di una lite domestica. L’intervento tempestivo della polizia, allertata dai vicini di casa, ha evitato conseguenze ancora più gravi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe colpito la compagna durante l’alterco, provocandole diverse lesioni e ferendola al collo con un’arma da taglio. Successivamente le avrebbe anche versato addosso della candeggina, causando irritazioni e lesioni agli occhi.

La vittima, una donna di 43 anni, è stata soccorsa e trasferita in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato ferite al collo e in altre parti del corpo, oltre a una contaminazione oculare dovuta alla sostanza corrosiva. Le sue condizioni non sono gravi e la prognosi è stata fissata in 14 giorni.

Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione hanno trovato il presunto aggressore in evidente stato di alterazione alcolica. Alla vista delle forze dell’ordine l’uomo avrebbe reagito con atteggiamento aggressivo, tentando nuovamente di avvicinarsi alla compagna e opponendo resistenza all’intervento dei poliziotti, che sono stati insultati e spintonati prima di riuscire a immobilizzarlo.

Durante le operazioni, la donna ha indicato agli agenti la presenza di un machete custodito nella camera da letto. L’arma è stata immediatamente sequestrata per gli accertamenti del caso.

Il 43enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona, la pubblica amministrazione e l’ordine pubblico, è stato arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.