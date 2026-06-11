TEDx Tursi 2026: il futuro si racconta a piedi nudi sulla spiaggia di Scanzano Jonico

Scanzano Jonico (MT) – Domenica 28 giugno 2026, dalle 15:00 alle 22:30, il litorale lucano ospiterà la seconda edizione di TEDx Tursi, l’evento dedicato alle idee che meritano di essere diffuse, quest’anno incentrato sul tema “Visione 2.0”.

La manifestazione si svolgerà nella suggestiva cornice del Sabbia d’Oro Beach Club di Scanzano Jonico, riconosciuto tra le eccellenze del turismo balneare nazionale e premiato come miglior beach club d’Italia ai Best Beach Awards 2025.

Una location scelta non solo per la sua bellezza, ma anche per il format innovativo dell’evento: un palco allestito direttamente sulla spiaggia, dove pubblico e relatori condivideranno l’esperienza a piedi nudi, a pochi passi dal mare.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà la capacità di interpretare i cambiamenti del presente per immaginare e costruire il domani. Dall’intelligenza artificiale alle trasformazioni economiche, dall’innovazione alle nuove sfide sociali, “Visione 2.0” offrirà spunti e prospettive per comprendere un mondo in continua evoluzione.

Nel corso della giornata si alterneranno sul palco quindici protagonisti provenienti dal mondo delle istituzioni, dell’impresa, della formazione e dell’innovazione.

Tra gli ospiti già confermati figurano

Francesco Somma, Vicepresidente Nazionale di Confindustria;

Salvatore Caiata, imprenditore ed ex parlamentare;

Stefano Scavia, docente universitario e odontoiatra;

Veronica Pitea, Presidente di ACEPER;

Serena Amato, imprenditrice nel settore della medicina estetica;

Margherita Sarli, Direttore Generale di APT Basilicata.

Ulteriori speaker saranno annunciati nelle prossime settimane.

L’iniziativa è ideata e promossa da Giandomenico Santamaria, imprenditore lucano specializzato in intelligenza artificiale e presidente di AI.MI, fondazione impegnata nella formazione delle nuove professionalità legate all’AI.

«Abbiamo scelto di lasciare le scarpe fuori dall’evento perché volevamo eliminare anche le distanze tra chi parla e chi ascolta. Sulla sabbia tutti condividono lo stesso spazio e la stessa esperienza», spiega Santamaria.

«La prima edizione ha dimostrato che anche un territorio come il nostro può diventare un punto di riferimento per il confronto su temi di rilevanza nazionale e internazionale. Con “Visione 2.0” vogliamo contribuire a sviluppare una cultura capace di anticipare il cambiamento e trasformarlo in opportunità».

Il successo della prima edizione, che ha totalizzato oltre 50.000 visualizzazioni online nei giorni successivi all’evento, ha confermato l’interesse del pubblico verso un format che unisce divulgazione, networking e valorizzazione del territorio.

In avvicinamento all’appuntamento del 28 giugno sarà inoltre organizzato un calendario di incontri dedicati a innovazione, impresa e sviluppo, realizzati in collaborazione con Millionaire, storica rivista italiana di business e imprenditoria. Tra gli ospiti già annunciati figura anche il CEO Gianluca Lo Stimolo, che interverrà in collegamento.

«Accogliere un evento internazionale come TEDx rappresenta un’opportunità importante per il nostro territorio», sottolinea Giuseppe Ferrara, titolare del Sabbia d’Oro Beach Club.

«La nostra spiaggia diventa un luogo di incontro tra persone, idee e competenze, dimostrando come il turismo possa dialogare con cultura, innovazione e crescita».

Il programma completo dell’evento e tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale tedxtursi.com e sui canali social @tedxtursiofficial.