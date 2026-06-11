Senise, completati i lavori allo stadio “Giambattista Rossi”: l’impianto riconsegnato al Comune

SENISE – Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dello stadio comunale “Giambattista Rossi”. Nella giornata odierna, la ditta esecutrice ha ufficialmente riconsegnato l’impianto sportivo al Comune di Senise, segnando la fine di un importante intervento volto a migliorare la struttura e a renderla più moderna, funzionale e sicura.

L’opera rappresenta un significativo investimento per il territorio e per il mondo dello sport locale, offrendo agli atleti, alle associazioni sportive e a tutti gli appassionati una struttura rinnovata e adeguata alle esigenze delle attività agonistiche e ricreative.

La conclusione dei lavori restituisce alla comunità un impianto che da sempre rappresenta un punto di riferimento per lo sport senisese e per le numerose iniziative che vi si svolgono nel corso dell’anno. Il nuovo stadio sarà ora pronto ad accogliere allenamenti, competizioni ed eventi sportivi, contribuendo alla crescita del movimento sportivo locale e alla valorizzazione delle giovani generazioni.

Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità e i tempi per la ripresa delle attività sportive all’interno dell’impianto.