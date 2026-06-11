CRONACA
Sanità e Solidarietà: Successo per lo Screening Gratuito di “Elisida”. Prossima Tappa il Carcere Femminile
POTENZA – Si sono concluse , con un bilancio straordinariamente positivo in termini di adesione e prevenzione, le giornate di screening gratuito dedicate alla salute renale e vescicale. L’evento, che ha offerto un servizio assistenziale di altissimo profilo alla cittadinanza, è stato promosso e organizzato con grande determinazione dall’Associazione “Elisida”, sotto la guida attenta e appassionata della sua Presidente, Lara Tataranno.
Un’iniziativa mossa da un profondo spirito di servizio, che ha visto scendere in campo un’équipe medica di eccellenza. Le visite specialistiche, supportate da precise ecografie dei reni e della vescica, sono state eseguite dalla stimatissima dottoressa Palma Carretta, nota nefrologa, che con grande professionalità e umanità ha accolto i numerosi cittadini. Al suo fianco, a garantire la perfetta riuscita delle operazioni con un supporto logistico e infermieristico impeccabile, gli infermieri Assunta Collarino e Renato Rago, quest’ultimo già apprezzato volontario dell’associazione “ALIIS”. A vegliare sulla sicurezza e sul corretto svolgimento delle giornate, fondamentale è stata la presenza e il supporto del poliziotto Giovanni Falotico.
Un impegno che non si ferma: la solidarietà entra in carcere
Il successo di queste giornate è solo un tassello di un mosaico di solidarietà ben più ampio. L’Associazione “Elisida” e la Presidente Tataranno, infatti, guardano già al prossimo obiettivo, abbattendo le barriere dell’indifferenza: entro la fine di giugno, gli stessi screening gratuiti verranno eseguiti all’interno del Carcere Femminile di Potenza. Un’iniziativa lodevole e di forte impatto sociale, pensata per portare il diritto alla salute e la prevenzione laddove ce n’è più bisogno, offrendo vicinanza concreta alle donne detenute.
Il prestigioso Premio della Pro Loco di Bernalda alla Presidente Lara Tataranno
Questo attivismo travolgente e l’instancabile dedizione verso il prossimo non sono passati inosservati. Proprio lo scorso 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica, la Pro Loco di Bernalda ha voluto tributare un solenne omaggio a Lara Tataranno, conferendole un prestigioso premio.
Il riconoscimento è arrivato come il giusto e meritato coronamento di anni spesi in prima linea, celebrando specificamente le sue straordinarie iniziative a carattere sanitario-sociale. Un premio che non è solo un simbolo di gratitudine territoriale, ma la testimonianza tangibile di come la leadership illuminata di Lara Tataranno, sostenuta da una rete di professionisti generosi, sappia fare concretamente la differenza nella vita di un’intera comunità.Con il cuore già rivolto alla delicata missione nel carcere potentino, l’Associazione “Elisida” continua a dimostrare che la sanità più efficiente è quella che sa stare vicina alle persone.