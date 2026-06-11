Le novità beauty dell’estate di ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL, BIODERMA, ETAT PUR e INSTITUT ESTHEDERM

ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL

SEMI DI LINO SUNSHINE – La linea che protegge e mantiene idratati i capelli esposti al sole

Semi di Lino Sunshine è la linea specifica che promette capelli lucenti e setosi anche sotto il sole, proteggendo la fibra capillare e il colore cosmetico dai raggi UV e contrastando secchezza ed effetto crespo. Contiene Sun Shield, attivo derivato dall’olio di semi di Chia estratto a freddo, che favorisce il benessere della chioma creando un film protettivo intorno al capello e contribuendo a proteggerlo dai danni ossidativi da radiazione solare.

La gamma:

Hair Protective Oil – Olio spray bifasico con filtri UV ad azione anti-secchezza che protegge e controlla i capelli. Da applicare prima e durante l’esposizione al sole. Formato 125 ml – 25,40€

– Olio spray bifasico con filtri UV ad azione anti-secchezza che protegge e controlla i capelli. Da applicare prima e durante l’esposizione al sole. Formato 125 ml – 25,40€ Hair Protective Milk – Latte leave-in con filtro UV che protegge e idrata i capelli. Da applicare prima, durante e dopo l’esposizione al sole. Formato 125 ml – 25,40€

– Latte leave-in con filtro UV che protegge e idrata i capelli. Da applicare prima, durante e dopo l’esposizione al sole. Formato 125 ml – 25,40€ After-Sun Low Shampoo – Shampoo senza solfati con formula biodegradabile*** che deterge delicatamente cute e lunghezze, rimuovendo residui di cloro, salsedine, sabbia e prodotti cosmetici. Formato 250 ml – 18,40€

– Shampoo senza solfati con formula biodegradabile*** che deterge delicatamente cute e lunghezze, rimuovendo residui di cloro, salsedine, sabbia e prodotti cosmetici. Formato 250 ml – 18,40€ After-Sun Treatment – Trattamento restitutivo con formula biodegradabile*** che nutre e aiuta a districare i capelli stressati da sole, cloro e salsedine. Formato 200 ml – 21,40€

– Trattamento restitutivo con formula biodegradabile*** che nutre e aiuta a districare i capelli stressati da sole, cloro e salsedine. Formato 200 ml – 21,40€ After-Sun Face&Body Hydra Cream – Idrata intensamente e prolunga l’abbronzatura. Formato 200 ml – 21,40€

BIODERMA

Photoderm Invisible Stick SPF50+ e Photoderm Ultra-Fluid AR+ SPF50+

La linea Photoderm si arricchisce con due novità pensate per una protezione efficace, comfort quotidiano e gesti pratici, ideali per stili di vita dinamici e per le pelli più sensibili.

La gamma:

Photoderm Invisible Stick SPF50+ – Ridefinisce la protezione quotidiana nelle zone più sensibili e fotoesposte (naso, zigomi, orecchie, fronte). Offre altissima protezione UVA e UVB (UVA 42) e un’efficace azione antiossidante contro i danni da esposizione solare. La formula trasparente garantisce un finish invisibile e mat, ideale anche sopra il make-up. Riapplicabile durante la giornata, è pensato per una protezione on-the-go.15 g – 16,90€

– Ridefinisce la protezione quotidiana nelle zone più sensibili e fotoesposte (naso, zigomi, orecchie, fronte). Offre altissima protezione UVA e UVB (UVA 42) e un’efficace azione antiossidante contro i danni da esposizione solare. La formula trasparente garantisce un finish invisibile e mat, ideale anche sopra il make-up. Riapplicabile durante la giornata, è pensato per una protezione on-the-go.15 g – 16,90€ Photoderm Ultra-Fluid AR+ SPF50+ – Fluido ad altissima protezione per pelli sensibili e soggette a rossori. Grazie alla tecnologia Sun Active Defense, protegge dai raggi UV e contribuisce a rinforzare le difese naturali della pelle contro i danni cellulari. Arricchito con ectoina e mannitolo ad azione protettiva e antiossidante, integra il brevetto Rosactiv™ 2.0, che agisce per ridurre e prevenire i rossori alleviando la sensazione di calore e discomfort. Texture ultra-fluida, leggera e ad alta tollerabilità, ideale per uso quotidiano e come base make-up. 40 ml – 29,90€

ETAT PUR

UV DROPS – Fluidi viso minerali SPF30 & SPF50

Fluidi viso solari ad ampio spettro (SPF30 e SPF50), formulati con filtri 100% minerali e pensati per adattarsi a tutti i fototipi e a tutte le esigenze della pelle.

Formati e prezzi consigliati:

UV DROPS SPF50 – 30 g – 25,00€

UV DROPS SPF30 – 30 g – 24,00€

Benefici:

Filtri solari 100% minerali

Formule biomimetiche minimaliste (massimo 12 ingredienti)

Elevata tollerabilità, adatti anche alle pelli sensibili

Senza profumazione

Texture leggera con effetto dry touch

Non comedogenici

Resistenti all’acqua e al sudore

Certificazioni:

Testato sull’ecosistema acquatico (coralli, microalghe NF ISO 10253, dafnia OECD 202)

Biomimetic Technology

Testato dermatologicamente

FragranceFree — Vegano — Made in France

Modo d’uso:

Agitare bene prima dell’uso. Applicare una quantità generosa su viso, collo e décolleté e massaggiare fino a completo assorbimento. Riapplicare dopo il bagno o lo sfregamento. Utilizzare al mattino come ultimo step della skincare routine.

INSTITUT ESTHEDERM

ADAPTASUN HYDRA-PROTECTIVE SHEER FLUID – Fluido Invisibile Idra-Protettivo a Protezione elevata

Protezione viso con texture impalpabile per un’abbronzatura rapida, luminosa e duratura, ad azione potenziata contro il foto-invecchiamento. Formato 40 ml – 55,00€

Azioni:

Promuove un’abbronzatura rapida e un’idratazione duratura, proteggendo la pelle dal foto-invecchiamento. Aiuta la pelle tollerante al sole ad adattarsi durante esposizioni prolungate o intense.

Tecnologie:

Brevetto Global Cellular Protection – potenzia la capacità di autodifesa contro foto-invecchiamento, infiammazione e danno al DNA cellulare.

Tecnologia Eau Cellulaire – riproduce le caratteristiche dell’acqua presente nella pelle, ottimizzando le funzioni cellulari.

Tecnologia Adaptasun – stimola la produzione e la distribuzione omogenea della melanina per un’abbronzatura uniforme e duratura.

Risultati:

Pelle idratata e protetta dal foto-invecchiamento, pronta a rivelare un’abbronzatura luminosa e uniforme. Per chi desidera un solare viso leggero con finish invisibile e un’abbronzatura luminosa e duratura.

Modo d’uso:

Applicare su viso e collo 20 minuti prima dell’esposizione. Riapplicare ogni 2 ore e dopo ogni bagno.

PHOTO REVERSE ANTI-DARK SPOTS BRIGHTENING PROTECTING SHEER FLUID – Fluido Invisibile Protettivo SPF50+ Anti-Macchia e Uniformante

Protezione molto elevata con texture impalpabile per un incarnato uniforme e luminoso, anche sotto il sole. Formato 40 ml – 69,00€

Azioni:

Previene le iperpigmentazioni e impedisce lo scurirsi delle macchie esistenti, contribuendo a mantenere un incarnato chiaro e uniforme anche in caso di esposizione solare.

Tecnologie:

Brevetto Global Cellular Protection

Tecnologia Eau Cellulaire

Tecnologia brevettata PHOTO REVERSE, con:

Esapeptide biomimetico (HEXAPEPTIDE-2)

Andrographolide

Oligosaccaridi di Palmaria palmata (PALMARIA PALMATA EXTRACT)

Risultati:

Pelle protetta dal foto-invecchiamento e dalla comparsa di nuove macchie; le macchie esistenti si schiariscono e l’incarnato appare più uniforme e luminoso. Per prevenire e ridurre le iperpigmentazioni e il foto-invecchiamento, senza alterare il colore chiaro dell’incarnato.

Modo d’uso:

Applicare su viso e collo 20 minuti prima dell’esposizione al sole. Riapplicare ogni 2 ore e dopo.