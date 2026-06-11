Dua Lipa scopre la Basilicata dopo le nozze: tappa tra Bernalda e Matera nel suo tour nel Sud Italia

Dalla Sicilia alla Basilicata, con una sosta in Calabria e uno sguardo rivolto anche alla Puglia.

Continua il percorso nel Mezzogiorno d’Italia di Dua Lipa e del neo marito Callum Turner, reduci dal recente matrimonio celebrato in Sicilia.

Dopo essere stata notata nelle scorse ore a Bernalda, in provincia di Matera, la celebre artista britannica è stata avvistata nel pomeriggio anche nel capoluogo lucano.

Secondo indiscrezioni, la cantante avrebbe soggiornato presso Palazzo Margherita, il prestigioso albergo di lusso realizzato dal regista premio Oscar Francis Ford Coppola nel centro jonico, prima di raggiungere la città dei Sassi.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull’itinerario della coppia, ma la presenza della star internazionale ha immediatamente suscitato interesse tra residenti, visitatori e fan.

La tappa lucana si inserisce nel viaggio italiano intrapreso dalla cantante pochi giorni dopo le nozze con l’attore britannico Callum Turner, celebrate a Palermo.

Dopo aver visitato alcune delle località più suggestive della Sicilia e aver fatto tappa a Tropea, in Calabria, l’artista ha scelto di concedersi momenti di relax tra i paesaggi, i centri storici e le bellezze naturali della Basilicata, lontano dagli impegni professionali e dall’attenzione mediatica.