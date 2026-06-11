Cupparo: 5,5 meuro per l’internazionalizzazione

“Con questo Avviso – dichiara l’Assessore Cupparo – mettiamo a disposizione delle imprese lucane uno strumento concreto per affrontare le sfide dei mercati globali. Vogliamo accompagnare le nostre aziende in percorsi di crescita strutturati, sostenendo investimenti, innovazione, promozione commerciale e rafforzamento delle competenze necessarie per competere a livello internazionale. L’internazionalizzazione rappresenta oggi una delle principali leve di sviluppo economico e occupazionale per la Basilicata”.

L’Avviso è rivolto alle micro, piccole e medie imprese e ai consorzi di imprese con sede operativa nel territorio regionale e finanzia interventi finalizzati all’apertura di nuovi mercati, al consolidamento di quelli già serviti, alla promozione del Made in Basilicata, all’adozione di strumenti digitali per l’export e alla partecipazione a fiere ed eventi internazionali.

Tra le attività ammissibili figurano servizi specialistici di consulenza per l’internazionalizzazione, studi di mercato, marketing internazionale, digital export, certificazioni per i mercati esteri, realizzazione di piattaforme e-commerce multilingua, partecipazione a manifestazioni fieristiche e inserimento di figure professionali specializzate quali Temporary Export Manager e Digital Export Manager.

Il Direttore Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità, Giuseppina Lo Vecchio, sottolinea che “l’Avviso è stato progettato per rispondere alle esigenze concrete delle imprese lucane, offrendo strumenti flessibili e qualificati per favorire l’ingresso e il consolidamento sui mercati internazionali. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle aziende lucane all’estero, accrescendone la competitività e valorizzando le produzioni di eccellenza del territorio”.

Secondo i dati più recenti, il sistema produttivo lucano presenta significativi margini di crescita sui mercati esteri. L’azione della Regione mira pertanto a sostenere un processo stabile di internazionalizzazione, promuovendo l’innovazione, la cooperazione tra imprese e la diffusione di competenze specialistiche in materia di commercio internazionale.

“L’obiettivo – conclude Cupparo – è aumentare il numero delle imprese esportatrici lucane, favorire la diversificazione dei mercati di destinazione e creare nuove opportunità di sviluppo, investimenti e occupazione. La Basilicata dispone di produzioni di qualità e di imprese dinamiche che meritano di essere accompagnate in un percorso di crescita oltre i confini regionali e nazionali”.

L’Avviso pubblico, la relativa modulistica e tutte le informazioni riguardanti modalità e termini di partecipazione saranno pubblicati a breve sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito istituzionale della Regione Basilicata.