cs Anffas Policoro a ExpoAid Rimini con Peperonaut

Anche quest’anno Anffas Policoro parteciperà ad ExpoAid, la grande manifestazione nazionale dedicata alla disabilità, che si terrà al Palacongressi di Rimini dal 25 al 27 giugno. L’associazione si presenta all’evento con una promessa mantenuta, annunciata già due anni fa, nell’edizione 2024, quando fu presentato il progetto di inclusione lavorativaPeperonAut, allora in fase di realizzazione. Quest’anno il progetto si presenta come realtà operativa e consolidata, con quattro ragazzi autistici che da circa un anno hanno intrapreso il loro percorso lavorativo regolarmente contrattualizzati, e con un marchio ben posizionato sul mercato dei social label, presente in piccoli negozi e nella grande distribuzione.

Il tema di ExpoAid 2026 è “Io, persona di valore”. La manifestazione si snoda in tre giornate ricche di attività, incontri e confronti, con oltre 50 seminari dedicati a diversi temi. PeperonAut presenterà la propria esperienza nell’ambito del laboratorio dal titolo “Autodeterminazione e Autorappresentanza: il mondo del lavoro”, nel pomeriggio di venerdì 26 giungo nella Sala del Porto. Altri seminari riguardano la vita indipendente, lo sport, le malattie rare e il Progetto di vita. Il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, che ha promosso l’iniziativa sulla quale punta molto, ha voluto un parterre di relatori e moderatori di alto profilo per guidare i dibattiti. Tutti gli appuntamenti saranno completamente accessibili grazie al servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e alla sottotitolazione in tempo reale. I seminari daranno inoltre diritto a crediti formativi.

La novità di quest’anno, insieme agli spazi espositivi dedicati alle buone pratiche e a progetti innovativi nel campo dell’inclusione, è l’area ristoro gestita da associazioni del Terzo settore che fanno inclusione lavorativa, con il supporto della Federazione Italiana Cuochi. 18 associazioni provenienti da tutta Italia che si occupano di food inclusivo offriranno gratuitamente ai presenti i propri servizi e i propri prodotti. Tra queste Anffas Policoro apparecchierà un banchetto con prodotti a base di Peperone di Senise Igp, a cominciare dai famosi cruschi, tranci di peperoni di Senise Igp fritti e serviti direttamente al banco, prodotto di punta della variegata offerta del laboratorio PeperonAut.

Nel corso della manifestazione non mancheranno spettacolo, cultura e sport. L’anfiteatro del Palacongressi ospiterà proiezioni di cortometraggi e video dedicati al mondo del cinema e dell’inclusione, mentre all’esterno prenderà vita una “Via dello sport” con dimostrazioni e prove aperte al pubblico di discipline come arrampicata, scherma e yoga.

Previsto anche “Lo spazio degli amici”, dedicato a momenti di intrattenimento e socialità, sia all’interno della struttura sia negli spazi all’aperto e sulla spiaggia.

“È il secondo anno che partecipiamo ad ExpoAid -dichiara il presidente di Anffas Policoro e della Cooperativa Sociale PeperonAut Giuseppe Tataranno. Quest’anno però la nostra presenza a Rimini ha un sapore tutto particolare, ha il sapore buono dell’inclusione lavorativa che si materializza nella prelibatezza dei prodotti che portiamo alla manifestazione e che con grande soddisfazione offriamo ai partecipanti che vorranno assaggiarli. Per noi l’unione fra il territorio lucano, che da anni lega il proprio nome al Peperone di Senise Igp, e l’inclusione lavorativa dei ragazzi autistici è fondamentale. Proprio come i vecchi contadini di Senise facevano col peperone, abbiamo piantato il seme dell’inclusione, abbiamo lavorato nel silenzio e abbiamo atteso con pazienza che questo momento arrivasse, e finalmente è arrivato. Ora siamo felici di condividerlo in una manifestazione nazionale importante come ExpoAid.”