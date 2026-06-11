Corleto Perticara celebra la Giornata della Legalità: un albero per la memoria, un impegno per il futuro.

Sarà una giornata dedicata alla memoria, alla riflessione e all’impegno civile quella in programma il prossimo 20 giugno 2026 a Corleto Perticara, dove la Pro Loco Corletana APS promuove la “Giornata della Legalità – Mettiamo Radici al Futuro”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Corleto Perticara, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Potenza e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il sostegno di TotalEnergies EP Italia – Tempa Rossa, si propone di rafforzare la cultura della legalità attraverso simboli concreti e testimonianze di alto valore civile.

Cuore della manifestazione sarà la piantumazione del Maggiociondolo, realizzata in collaborazione con Tempa Verde. L’albero è stato scelto quale simbolo dell’evento per il suo profondo significato: il suo legno viene tradizionalmente impiegato per la costruzione di strumenti musicali, mentre la sua particolare resistenza agli agenti esterni richiama l’integrità morale di chi fonda la propria vita sui valori della giustizia, dell’onestà e del rispetto delle regole.

Nel corso della giornata verrà ricordato Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista napoletano vittima della criminalità, affinché il suo talento, la sua passione per la musica e il suo esempio continuino a rappresentare un messaggio di speranza e di impegno rivolto alle nuove generazioni.

Particolarmente significativo sarà lo svelamento e la benedizione della targa commemorativa dedicata alle vittime delle mafie e di ogni forma di criminalità, realizzata da Scavullo Marmi. Un segno permanente che la comunità di Corleto Perticara intende lasciare alle future generazioni per custodire la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà, la giustizia e la democrazia.

Tra i momenti più solenni della manifestazione vi sarà inoltre l’innalzamento del Tricolore della Repubblica Italiana, issato sull’asta realizzata da Lapenta Ironcreation, simbolo dell’unità nazionale e dei valori costituzionali che guidano la vita democratica del Paese.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Corleto Perticara, ing. Ilenia Magaldi, e del Presidente della Pro Loco, dott. Antony Gallo, interverranno il Prefetto di Potenza, Dott. Michele Campanaro, e Daniela Di Maggio, madre di Giovan Battista Cutolo e Medaglia d’Oro al Valor Civile, divenuta negli ultimi anni una delle voci più autorevoli nella promozione della cultura della legalità e della memoria.

La manifestazione si concluderà con il Gran Concerto Bandistico Boleto – Città di Nova Siri che offrirà alla cittadinanza un momento di grande valore artistico e istituzionale.

A condurre l’evento sarà la giornalista Cristina Longo.

Con questa iniziativa la Pro Loco Corletana rinnova il proprio impegno nella promozione dei valori civili e nella costruzione di una comunità consapevole, capace di trasmettere alle nuove generazioni il significato più autentico della legalità: non soltanto un principio da ricordare, ma una responsabilità quotidiana da vivere e coltivare insieme.