Archeologia preventiva e tutela: a Potenza una mostra documentaria per le Giornate Europee dell’Archeologia

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia — coordinate dall’INRAP sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa — l’Archivio di Stato di Potenza e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) della Basilicata presentano, sabato 13 giugno, la mostra documentaria dal titolo: “Archeologia preventiva e tutela: esperienze di scavo e documentazione d’archivio”.

Allestita presso la sede dell’Archivio di Stato di Potenza — che per l’occasione garantirà un’apertura straordinaria al pubblico dalle 9:00 alle 13:00 — la mostra offre un focus mirato sulle attività di archeologia preventiva in corso nel territorio lucano. Il percorso espositivo unisce la documentazione tecnica e scientifica della Soprintendenza alla ricchezza del patrimonio documentario e cartografico dell’Archivio di Stato, proponendo una sinergia che valorizza la ricerca multidisciplinare.

“Questa mostra evidenzia come la memoria scritta e quella della terra siano due facce della stessa medaglia”, dichiara il Direttore dell’Archivio di Stato di Potenza Andrea Alberto Moramarco, sottolineando come la cartografia storica e i fondi documentari siano chiavi di lettura indispensabili per contestualizzare i moderni scavi. “L’archeologia preventiva rappresenta oggi uno dei più efficaci strumenti di tutela attiva e pianificazione”, aggiunge la Soprintendente ABAP della Basilicata Giovanna Cacudi, evidenziando l’importanza di mostrare alla comunità il lavoro nei cantieri per restituire la storia del territorio.

I visitatori potranno così scoprire relazioni tecniche, fotografie e documenti di cantiere provenienti dall’Archivio SABAP Basilicata, che testimoniano le quotidiane attività di tutela. A questi dati si affianca una preziosa selezione di mappe e piante databili tra il XVIII e il XX secolo tratte da importanti fondi archivistici, quali l’Intendenza di Basilicata, il Fondo Doria, la Prefettura e gli atti tecnici di perizie e istruttorie del Tribunale.

Sono previsti due momenti di approfondimento alle ore 10:00 e alle ore 11.30 a cura degli archeologi.

L’iniziativa intende valorizzare l’intero processo della ricerca, mostrando la complementarità tra le indagini sul campo e lo studio delle fonti d’archivio quali strumenti fondamentali di conoscenza, narrazione e partecipazione dei cittadini alla salvaguardia del patrimonio culturale lucano.

Informazioni sull’evento: