Al San Carlo nuovi monitor per Medicina Interna
L'Aor San Carlo di Potenza ha ricevuto in dono nuovi monitor. I dispositivi, di ultima generazione, consentono al personale medico e infermieristico di rilevare in tempo reale i parametri vitali dei degenti più complessi, con un impatto diretto sulla sicurezza e sulla qualità delle cure.
L’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ha ricevuto in donazione nuovi monitor per il monitoraggio dei pazienti critici ricoverati nella Medicina interna.
I dispositivi, di ultima generazione, consentono al personale medico e infermieristico di rilevare in tempo reale i parametri vitali dei degenti più complessi, con un impatto diretto sulla sicurezza e sulla qualità delle cure.
La donazione è stata resa possibile grazie alla Fondazione Banco di Napoli, il cui sostegno conferma una consolidata attenzione al progresso del sistema ospedaliero e alla tutela della salute pubblica.
“Questa donazione non è un gesto simbolico; insieme con le altre tecnologie già presenti, entra nelle corsie e fa la differenza nella gestione dei pazienti più fragili.
Siamo grati alla Fondazione per aver scelto di investire concretamente nella qualità delle cure che offriamo ogni giorno” — ha dichiarato il direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera.
Per celebrare l’occasione, venerdì 12 giugno 2026 alle ore 11:00, nell’unità operativa complessa di Medicina interna dell’ospedale San Carlo di Potenza, padiglione E, terzo piano, si terrà una cerimonia di ringraziamento con presentazione delle apparecchiature donate, alla presenza del direttore generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, del direttore della Medicina interna, dottor Nello Buccianti, e dei vertici della Fondazione Banco di Napoli.