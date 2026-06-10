TARANTO, BASKET UOMINI: LA NUOVA STAGIONE INIZIA CON DUE IMPORTANTI CONFERME

Empired main sponsor, Stefano Mineo coach della prima squadra. Due conferme importanti in vista della nuova stagione in DR1 di basket.

Quella con Empired è una partnership di rilievo, è un’azienda leader nel settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare.

E’ la condivisione di un cammino che prosegue. ‘Pensiamo che il progetto sportivo della Santa Rita Basket rappresenti i giusti valori sociali, formativi ed educativi nei quali la nostra azienda crede, lavorando tutti i giorni per il progresso della comunità e del territorio in cui opera – dichiara Enrico Cinquegrana, Ceo della Empired Real Estate Development – Taranto ha bisogno di proposte e di reti virtuose destinate a produrre crescita.

Lo sport in questo senso è un vettore fondamentale di principi e sani obiettivi. E’ un vero piacere – conclude Cinquegrana – essere di nuovo con i gialloblù che l’anno scorso ci hanno fatto divertire e che l’anno prossimo, ne sono certo, ci daranno belle soddisfazioni…”.

Sul parquet, stesso coach per andare oltre i risultati già lusinghieri archiviati a maggio.

Stefano Mineo – che come l’anno scorso manterrà il ruolo contestuale di responsabile del settore giovanile della Virtus Taranto – punta come tutti noi della Santa Rita a compiere un passo avanti.

“Diamo continuità al percorso avviato nel 2025. Ringrazio il presidente Zicari e la società per questo rinnovo di fiducia, dopo l’esperienza positiva conclusa nella semifinale playoff. Ci saranno novità e vogliamo tutti migliorarci, insieme.

Rappresentiamo Taranto nel basket maschile, ne avvertiamo il peso ma lo viviamo con entusiasmo e passione.

Migliorarsi è l’obiettivo di chiunque faccia sport, anche noi siamo già al lavoro per costruire un roster all’altezza di questo obiettivo”.

La conferma di uno sponsor importante e del coach della Dr1. Comincia da qui, alla vigilia dell’estate, il futuro prossimo della Santa Rita Basket Taranto dopo l’ottima stagione vissuta in Divisione Regionale 1 e culminata nella gara 3 di semifinale ai playoff promozione… persa di 6 punti a Foggia (in allegato la foto archivio della gara – time out) Dirigenti e coach sono già al lavoro per allestire la squadra 2026/2027.

Seguiranno novità.