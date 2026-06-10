Punto G, l’aperitivo che diventa serata, ogni giovedì @ Epoca Grill & Pizza – Trezzo

Ogni giovedì da Epoca Grill & Pizza – Trezzo d’Adda (MI), si vive un aperitivo che diventa serata e fa davvero divertire. Si chiama Punto G: musica, dj set, divertimento, tante cose da mangiare e da bere in una location mozzafiato, a due passi dal fiume, al fresco.

Dalle 17 alle 22, riassumendo, il divertimento non manca. Punto G @ Epoca Grill & Pizza – Trezzo d’Adda (MI) è un evento in cui il dettaglio è pensato per far vivere qualcosa agli ospiti, non solo per far bere uno spritz… Uscire dovrebbe lasciarti addosso una sensazione…. e da Punto G non puoi non averne. Il weekend, d’estate, può iniziare anche di giovedì. Perchè?

Punto G, l’aperitivo del giovedì è solo una delle tante proposte di Epoca Grill & Pizza.

Epoca Grill & Pizza è nata da pochi mesi, a novembre 2025, ma già oggi conta due ristoranti, aperti entrambi a pranzo e a cena con tante promozioni e formule interessanti.

Ad esempio, a Trezzo a pranzo il menu completo (primo, secondo, contorno, acqua e caffè) costa solo 15 euro, 12 euro il 1/2 menu (primo o secondo con contorno più acqua), il menu pizza, con acqua e caffè, appena 12 euro.

E soprattutto qualità assoluta nella proposta, sia delle pizze, sia delle carni. Il primo è a Trezzo sull’Adda, un grande spazio situato proprio sul fiume, con una vista che rilassa.

L’altro, più raccolto, è invece a Vimercate, in un’altra location particolare, da godere anche d’estate, grazie ad una grande terrazza.

Come dice il suo nome, Epoca Grill & Pizza punta su carni alla griglia d’eccellenza (hamburger, tagliate, costate, filetti e ovviamente fiorentine) e pizze napoletane d’autore.

Non mancano invitanti antipasti (salsiccia e friarelli, melanzane alla parmigiana, taglieri, etc.), insalate, contorni e tanti dolci fatti in casa.

Il progetto nasce dalla passione per le Vespe d’epoca e dall’energia di Denys Maiorino, 48 anni, manager attivo soprattutto nel music show business con la sua Level Up.