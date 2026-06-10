Matera 2026 punta a una rete tra Capitali culturali

Costruire una rete tra le Capitali della cultura del Mediterraneo, dell’Europa, dell’Africa e del mondo arabo per fare di Matera un luogo stabile di incontro e cooperazione culturale. È uno degli obiettivi su cui sta lavorando la Fondazione Matera-Basilicata 2019 nell’anno di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

“È la sfida alla quale in questo momento tengo di più – ha dichiarato all’Ansa la direttrice della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Rita Orlando – perché credo che sia una delle eredità più importanti che questa Capitale possa lasciare”.

Il progetto è sviluppato nell’ambito delle attività di diplomazia culturale che accompagnano il programma del 2026 e punta a coinvolgere istituzioni, organizzazioni culturali, artisti e comunità del bacino mediterraneo.

“L’obiettivo – aggiunge – è fare in modo che la Capitale Mediterranea possa mettersi in rete con le capitali europee, con le capitali africane della cultura e con quelle della cultura araba, diventando un elemento di sintesi tra progetti che lavorano sulla cultura come motore di sviluppo, inclusione sociale e diplomazia culturale, ma che oggi sono ancora slegati”.

Tra gli strumenti individuati per rafforzare queste relazioni figurano le residenze artistiche internazionali e i programmi di cooperazione promossi insieme ai partner del Mediterraneo.