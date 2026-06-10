Luca Parmitano scelto per Artemis III: l’astronauta italiano guiderà la missione che prepara il ritorno sulla Luna

HOUSTON – Un nuovo traguardo storico per l’Italia nello spazio. L’astronauta italiano Luca Parmitano è stato ufficialmente designato come pilota della missione Artemis III, il programma internazionale che avrà il compito di collaudare le tecnologie necessarie per le future esplorazioni lunari e per le missioni dirette verso destinazioni ancora più lontane del Sistema Solare.

L’annuncio è stato reso noto presso il Johnson Space Center di Houston dall’amministratore della NASA, Jared Isaacman. Parmitano entrerà a far parte di un equipaggio altamente qualificato composto dal comandante Randy Bresnik e dagli astronauti Frank Rubio e Andre Douglas, tutti veterani delle missioni spaziali statunitensi.

Per il cinquantenne astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea si tratta di un nuovo prestigioso incarico dopo una carriera costellata di successi. Ex pilota sperimentatore dell’Aeronautica Militare, Parmitano ha già partecipato a due missioni spaziali ed è stato il primo italiano a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale.

Nel corso della presentazione ufficiale, Isaacman ha sottolineato il valore strategico della missione, definendola un esempio concreto di collaborazione internazionale e innovazione tecnologica. L’obiettivo sarà verificare procedure avanzate di incontro e aggancio tra veicoli spaziali in orbita terrestre, passaggi fondamentali per le future spedizioni verso la Luna.

Visibilmente emozionato, Parmitano ha ricordato il percorso che lo ha portato fino a questo risultato. L’astronauta ha voluto ringraziare l’Italia per la formazione ricevuta, l’Agenzia Spaziale Europea per le opportunità professionali offerte e la NASA per la fiducia accordatagli. Un pensiero speciale è stato rivolto alla famiglia e alle sue figlie, indicate come la principale fonte di motivazione e sostegno.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, che ha evidenziato come la nomina di Parmitano rappresenti il riconoscimento delle competenze maturate dall’Europa nel settore del volo spaziale umano. Secondo Aschbacher, l’esperienza operativa dell’astronauta italiano e la sua capacità di operare in condizioni particolarmente complesse hanno avuto un ruolo determinante nella scelta.

Dall’Italia sono arrivati numerosi messaggi di congratulazioni. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato come questo incarico confermi il ruolo centrale del Paese nelle attività scientifiche, tecnologiche e industriali legate al ritorno dell’uomo sulla Luna. Anche il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, ha definito la designazione di Parmitano il naturale risultato di una strategia sviluppata negli anni per garantire una presenza italiana nelle future missioni del programma Artemis.

Particolarmente curioso il momento in cui l’astronauta ha appreso la notizia. Parmitano ha raccontato di aver ricevuto la comunicazione mentre si trovava a bordo di un treno. Inizialmente incredulo, ha chiesto che gli venisse ripetuta la frase che lo informava della sua assegnazione alla missione. Circondato da altri passeggeri, ha preferito mantenere il riserbo e ha vissuto quel momento in silenzio, cercando di realizzare quanto stava accadendo.

La missione Artemis III rappresenta una tappa fondamentale nella nuova corsa all’esplorazione lunare. Sebbene il progetto fosse nato con l’obiettivo di riportare direttamente gli astronauti sulla superficie della Luna, nel 2026 la NASA ha modificato il piano operativo. Prima dell’allunaggio, infatti, verranno effettuati test in orbita terrestre per verificare i sistemi di attracco tra la capsula Orion e i veicoli sviluppati dalle aziende private coinvolte nel programma.

Il successo di queste operazioni sarà decisivo per aprire la strada alle future missioni lunari e, successivamente, alle esplorazioni umane nello spazio profondo. In questo scenario, la presenza di Luca Parmitano assume un valore simbolico e strategico, confermando il contributo dell’Italia tra i protagonisti della nuova era dell’esplorazione spaziale.