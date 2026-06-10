Eventi al museo di Policoro
In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, tre appuntamenti imperdibili, dal 12 al 14 giugno, che accompagneranno persone di tutte le età alla scoperta del fascino dell'archeologia e della Magna Grecia attraverso esperienze, racconti e attività
Tre giornate per scoprire il fascino dell’archeologia e della Magna Grecia attraverso esperienze, racconti e attività.
Eventi per tutte le età, promossi dal Museo archeologico della Siritide di Policoro in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia.
Ecco il programma della manifestazione:
12 giugno | ore 17:00
Il Teatro di Herakleia
Visita guidata straordinaria al teatro dell’antica Herakleia recentemente scoperto.
Prenotazione consigliata al 333.6128053.
L’esperienza rientra nel costo del biglietto escluse le gratuità di legge.
13 giugno | ore 17:00
Il segreto delle Tavole di Eraclea
Gioco-laboratorio per bambini (7-11 anni) alla scoperta di uno dei più importanti documenti dell’antichità.
Prenotazione obbligatoria al 333.6128053.
14 giugno | ore 17:00
I terreni di Dioniso nelle Tavole di Eraclea
Incontro con Dimitris Roubis e Luisa Aino per approfondire il legame tra archeologia e territorio.
Partecipazione gratuita.