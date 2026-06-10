Controlli straordinari lungo la Statale 106: verificati decine di mezzi con lavoratori agricoli stranieri

SIBARI (COSENZA) – Un articolato servizio di monitoraggio e prevenzione è stato effettuato nella notte lungo la Strada Statale 106, nel territorio dell’Alto Ionio cosentino, con l’obiettivo di verificare gli spostamenti dei mezzi utilizzati per il trasporto di manodopera agricola straniera diretta verso le aree rurali di Basilicata e Puglia.

L’operazione è stata coordinata dai militari dell’Arma impegnati nel comprensorio della Sibaritide, con il supporto aereo di un elicottero proveniente dal reparto specializzato di Vibo Valentia. Complessivamente sono stati impiegati oltre quaranta operatori, dislocati nei principali punti di transito della zona.

Nel corso delle verifiche sono stati fermati e controllati 35 minivan e identificate 135 persone di nazionalità straniera. Dieci soggetti sono stati sottoposti a ulteriori accertamenti e fotosegnalati a causa di dubbi emersi sulla documentazione esibita durante i controlli.

Le attività hanno inoltre consentito di rintracciare alcuni cittadini stranieri destinatari di notifiche amministrative e giudiziarie. A un uomo extracomunitario è stato invece notificato un provvedimento che impone l’uscita dal territorio nazionale entro sette giorni.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di contrasto ai fenomeni di sfruttamento della manodopera e di intermediazione illegale nel settore agricolo, temi tornati al centro dell’attenzione dopo il grave episodio che nei giorni scorsi ha coinvolto quattro lavoratori agricoli stranieri.

Secondo gli investigatori, operazioni di questo tipo consentono di acquisire un quadro più preciso dei movimenti stagionali della forza lavoro impiegata nelle campagne del Mezzogiorno e rappresentano uno strumento utile per individuare eventuali situazioni di irregolarità.

Le informazioni raccolte potranno contribuire a pianificare interventi mirati contro il caporalato e altre forme di sfruttamento, con l’obiettivo di garantire maggiori tutele ai lavoratori stranieri impiegati nel comparto agricolo.