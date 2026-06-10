Competenze e opportunità, asse Regione-Unibas

La Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata continua a promuovere il dialogo con il mondo universitario attraverso iniziative finalizzate a favorire la formazione, la crescita professionale e il confronto tra studenti e pubblica amministrazione.

In questo ambito sono stati predisposti, come annunciato di recente, tirocini per ospitare studenti dell’Università degli Studi della Basilicata per approfondire la conoscenza dei processi amministrativi e delle attività svolte dal Dipartimento, con particolare riferimento ai temi della programmazione infrastrutturale, della mobilità e della gestione degli interventi pubblici.

Inoltre, sta per essere firmata con l’ateneo una nuova convenzione che aprirà nuovi spazi di integrazione sulla formazione e sul trasferimento tecnologico. Particolare attenzione sarà dedicata alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale nel monitoraggio delle infrastrutture pubbliche e nell’analisi dei dati a supporto dell’azione amministrativa.

L’obiettivo è contribuire a creare occasioni concrete di incontro tra il percorso curriculare universitario e l’esperienza diretta all’interno delle istituzioni, favorendo una maggiore conoscenza delle dinamiche che accompagnano la progettazione, la programmazione e l’attuazione delle politiche pubbliche.

“Crediamo che il rapporto tra università e istituzioni rappresenti uno strumento decisivo per favorire la crescita professionale dei giovani e creare un collegamento sempre più stretto tra formazione e realtà amministrativa.

Offrire agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento della macchina pubblica significa mettere a disposizione competenze, esperienze e strumenti utili per il loro percorso di studi”, dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

La collaborazione con l’Unibas, a cui la Regione non fa mancare il suo sostegno ormai consolidato, si inserisce in una visione sempre più ampia che punta a rafforzare il rapporto tra il sistema della formazione superiore e le istituzioni regionali, nella convinzione che la valorizzazione del capitale umano rappresenti una delle principali leve per sostenere lo sviluppo della Basilicata.

In questo contesto, assume particolare significato l’analisi che in questi giorni è stata pubblicata sulla Guida Università de Il Sole 24 Ore.

L’approfondimento dedicato all’ateneo lucano ne evidenzia la qualità dell’offerta didattica, la capacità di sviluppare attività di ricerca e innovazione, i risultati raggiunti sul piano della soddisfazione degli studenti e il crescente livello di apertura internazionale. Un riconoscimento che conferma il ruolo centrale svolto dall’Università nel panorama culturale e formativo della regione.

“I riconoscimenti – aggiunge Pepe – hanno valore quando aiutano a misurare il percorso compiuto e orientarsi nelle direzioni da seguire.

L’analisi pubblicata dal Sole 24 Ore, come sguardo esterno e qualificato, restituisce l’immagine di un ateneo dinamico e aperto all’innovazione. È un elemento che deve spingere tutti, istituzioni comprese, a rafforzare le occasioni di collaborazione e di crescita condivisa”.