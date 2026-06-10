Castrovillari sceglie Anna De Gaio: sarà lei la nuova sindaca della città

CASTROVILLARI – Sarà Anna De Gaio a guidare Castrovillari nei prossimi anni. Al termine del ballottaggio dell’8 e 9 giugno, la candidata sostenuta dalla coalizione di centrodestra ha conquistato la fascia tricolore ottenendo quasi il 54% dei consensi.

Una vittoria maturata grazie all’unità delle forze moderate e conservatrici, da Forza Italia a Noi Moderati, insieme al determinante contributo delle liste civiche che hanno sostenuto la sua candidatura.

Si è fermato invece al 46% Ernesto Bello, candidato del centrosinistra, che non è riuscito a colmare il divario emerso nel secondo turno di votazione.

Definita anche la composizione del nuovo Consiglio comunale.

La maggioranza che sosterrà l’azione amministrativa della neo sindaca sarà composta da Pierluigi Abenante, Davide Mirone e Rossella Maltese per Forza Italia; Dario D’Atri e Giovanna D’Ingianna per la lista Castrovillari che Vuoi; Alessandra Andriello e Giancarlo Lamensa per Fratelli d’Italia; Onofrio Massarotti per Insieme per Castrovillari; Francesco Dolce per Azione Cittadina e Federica Cama per Noi Moderati.

Tra i banchi dell’opposizione siederanno invece Ernesto Bello e Vincenzo Covucci per il Partito Democratico; Rosa Saraceni per Democratici per Castrovillari; Luca Donadio e Melania Spinicci per Onda Civica; Ferdinando Laghi per Solidarietà e Partecipazione.

Con l’insediamento della nuova amministrazione si apre una nuova fase politica per Castrovillari, chiamata ad affrontare le principali sfide amministrative e di sviluppo del territorio nei prossimi cinque anni.