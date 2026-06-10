CallMat, Assessore Cupparo: positiva la proroga delle attività

L’esito del tavolo tenutosi oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rappresenta un risultato importante per i lavoratori di CallMat e per il percorso che abbiamo avviato per garantire continuità occupazionale e produttiva”.

Lo dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo.

Al Tavolo hanno partecipato il direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico Giuseppina Lo Vecchio e Maria Leone dello stesso Dipartimento, il sindaco di Matera Antonio Nicoletti; l’assessore Cupparo – per impegni istituzionali in Regione – ha seguito da remoto.

“La proroga fino alla fine di settembre delle attività legate alle commesse TIM offre un margine temporale prezioso per approfondire e definire soluzioni concrete che sono in corso di trattativa con il Mimit.

Si tratta di una decisione positiva che accogliamo con favore perché consente di lavorare con maggiore serenità alla costruzione di una prospettiva stabile per i lavoratori coinvolti”.

“L’impegno della Regione Basilicata prosegue senza sosta in stretto raccordo con il Mimit. In queste settimane abbiamo condiviso un percorso finalizzato a individuare opportunità e proposte in grado di garantire continuità alle attività e salvaguardia dei livelli occupazionali”.

Cupparo ricorda che il tavolo ministeriale è stato aggiornato al prossimo 29 luglio, dopo la scadenza del bando regionale fissata per il 24 luglio.

La Regione ha già stanziato 10 milioni di euro attraverso una misura specifica finalizzata ad attrarre nuovi investimenti e nuove attività economiche sul territorio, con particolare attenzione ai settori dei servizi e alle iniziative in grado di assorbire forza lavoro già formata e qualificata.

L’obiettivo è favorire l’arrivo di nuovi operatori economici e creare le condizioni per la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi CallMat.

“Nella nuova riunione sarà possibile verificare gli esiti dell’Avviso pubblico promosso dalla Regione e valutare le proposte che emergeranno. L’obiettivo comune è arrivare a una soluzione stabile e sostenibile, capace di assicurare prospettive concrete ai lavoratori e al sito produttivo”.

“La Regione continuerà a seguire la vertenza con la massima attenzione – conclude Cupparo – mantenendo un confronto costante con il Ministero, l’azienda e le organizzazioni sindacali.

La proroga ottenuta rappresenta un’opportunità importante che intendiamo utilizzare al meglio per trasformare una fase di incertezza in un percorso di rilancio e stabilità occupazionale”.